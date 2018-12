ODE I TI, DAKI MOJ, RANO MOJA! Vanjinu porodicu je zadesio stravični niz tragedija, a njena poruka pokojnom mužu LOMI SRCE! (FOTO)

Darko Bihler (34) pronađen je mrtav u svojoj kući u naselju Vojlovica, a supruga Vanja je jeziv prizor zatekla čim je izašla iz bolnice. Zla kob ove porodice počela je kada se Darkov otac slučajno upucao, pre nekoliko godina, kada je na čuvarnici pored Dunava hteo da razdvoji pse.

Telo Darka Bihlera nađeno je u subotu, 1. decembra, u ulici Šandora Petefija u pančevačkom naselju Vojlovica. Pronađen je mrtav, oko 14 sati, u svojoj porodičnoj kući, a prema rečima prijatelja, pronašla ga je njegova supruga Vanja, neposredno po izlasku iz bolnice.

foto: Facebook printscreen

- Ovde se pričaju različite verzije događaja. Najpre se pojavila priča da je ubijen u svojoj kući i da policija traga za napadačem, zatim da je reč o samoubistvu, dok se sada govori da je reč o predoziranju drogom. Darko je imao problem s narkoticima dugi niz godina i postoji mogućnost da je upravo to razlog njegove smrti. Pronašla ga je supruga Vanja, koja je bila u bolnici. Žena se nalazila na intenzivnoj nezi, a kada je puštena kući, zatekla je muža mrtvog! Zamislite samo taj prizor! Imaju i malu ćerkicu! - navodi za „Alo!“ poznanik porodice Bihler.

Kako kaže njihova komšinica, poslednjih godina kao da tu porodicu tera strašan maler, jer im se konstantno dešavaju loše stvari.

- Darko je bio predivan mladić. Završio je srednju školu i cela ta porodica je zaista vrlo fina. Međutim, priča se da je još sa 16 godina počeo da se drogira. To je tačno u vreme kada je nastradao njegov otac. Moguće je da je to uticalo da počne s narkoticima, jer je mnogo voleo oca. Otac mu je pre 15 godina tragično završio. Za oca se pričalo da je ubijen. Međutim, koliko ja znam, on je radio na čuvarnici kod Dunava. Pušku je morao uvek da nosi, jer mu je takav bio posao. Priča se da je pokušao da razdvoji neke pse na Dunavu, ali da je puška u tom trenutku slučajno opalila i ubila ga na mestu. Nedavno je umro i otac Darkove supruge Vanje. Poslednja u nizu je Darkova iznenadna

smrt. Da tragedija bude veća, njegova žena je imala intervenciju u bolnici i oporavljala se na intenzivnoj nezi, a odmah po dolasku kući, doživela je novu traumu! Zaista strašna je sudbina te porodice - kaže komšinica porodice Bihler.

Darko je sahranjen u sredu na groblju u Vojlovici. Njegova supruga se od njega oprostila dirljivom porukom na Fejsbuku.

foto: Facebook printscreen

- Ode i ti, ljubavi moja... I ti me napusti... Prerano... Moja rano, Daki moj - napisala je Vanja na svom Fejsbuk profilu, a poslednji put je objavila tekst „Besmrtna pesma“ Mike Antića.

Kurir.rs/Alo,N.G.

Kurir

Autor: Kurir