OPTUŽENI ZA LIKVIDACIJU PROGOVORIO: PITAO SAM SLOBU ŠARANOVIĆA KO JE UBIO ADVOKATA ZRELECA: Pobesneo je i rekao: Šta tebe briga? Izađi napolje! Teraj se!

Vladimir Šaranović, optužen za ubistvo advokata Vladimira Zreleca u decembru 2015, izneo je juče odbranu pred Višim sudom i objasnio svoju vezu sa pokojnim Slobodanom Šaranovićem, koji ga je, prema navodima optužnice, angažovao da likvidira advokata jer je bio nezadovoljan njegovim uslugama.



Optuženi Šaranović, koji je inače rođak ubijenog Slobodana, rekao je da je kod njega radio od 1995. godine i da je Šaranoviću praktično bio potrčko.

- S njim sam sarađivao nakon što mi je umro otac, jer su želeli da me sklone s ulice. Posao mi je bio da nosim dokumenta advokatima u Srbiji i Crnoj Gori. Boravio sam i u Slobodanovom stanu u Crnoj Gori, a dešavalo se i da usisavam i pomažem u kućnim poslovima. On je bio težak čovek, nije voleo nikoga. Mrzeo je sve oko sebe, svi su mu smetali - rekao je Šaranović i naglasio da su od proleća 2015. do maja 2016. bili u zategnutim odnosima.

Slobodan Šaranović navodno naručio ubistvo advokata foto: Dan

Optuženi, koji je negirao ubistvo Zreleca tvrdeći da nikada nije pucao iz oružja, juče je rekao da je Zreleca upoznao preko Šaranovića i da je ubijeni advokat zastupao i njega u dva slučaja. On, međutim, nije mogao sa sigurnošću da kaže gde je bio 1. decembra 2015, kada je Zrelec upucan na Vračaru.

- Možda sam bio kod kuće, možda u kafani na Ibarskoj magistrali, a možda i u hotelu u koji sam išao kada se posvađam sa ženom. Da je Zrelec upucan, saznao sam iz medija. Potresao sam se jer sam ga poznavao, ali na sahranu nisam išao jer sam tada bio u Crnoj Gori - ispričao je Šaranović i dodao da je jednom prilikom pokušao da sa Slobodanom Šaranovićem razgovara o ubistvu advokata.

- On to nije želeo. Rekao mi je: "Šta to tebe briga? Izađi napolje! Teraj se." Posle toga više nikada nismo pričali o tome - naveo je optuženi.



Juče je svoju odbranu iznela i Nataša Šaranović, Vladimirova supruga, koja se tereti za posedovanje i promet marihuane. Ona je branila svog supruga, tvrdeći da ga poznaje 20 godina i da on nije sposoban da ubije.

- Za ubistvo Zreleca sam čula od muža, koji mi je objasnio da je to Slobin advokat. Vladimir njega nije ubio, on ne bi mrava zgazio i nije sposoban za to - tvrdila je Nataša.



Trgovina narkoticima

Marihuana je moja

Vladimiru Šaranoviću se na teret stavlja i trgovina narkoticima, pošto je policija u njegovom stanu našla marihuanu. Šaranović je priznao da je droga njegova i da ju je koristio za ličnu upotrebu.

- Moja žena nije znala da konzumiram marihuanu. To sam radio dok sam šetao psa ili vozio auto - rekao je Šaranović, koji je tvrdio da njegova supruga, čiji je DNK nađen na paketima droge, nema veze s narkoticima.

(Kurir.rs/ Jelena Ivić/ Foto: Privatna arhiva, Dan)

Kurir

Autor: Kurir