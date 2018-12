KOSMAJČEV ZET ZNAO DA MU SPREMAJU LIKVIDACIJU: Đorđe kupio blindirani džip, a NOSIO I PANCIR! Jezive reči njegove devojke: Govorio mi je da će ga ubiti i uspeli su!

Đorđe Zafirović Zafir (37), bivši zet biznismena Dragoslava Kosmajca, koji je ubijen u sredu u centru Futoga, strahovao je da su mu ubice za petama i zbog toga je neposredno pre likvidacije kupio blindirani džip „mercedes“.

Kako Kurir saznaje, u vreme ubistva nije bio u njemu, već u „golfu 6“, jer je čekao da mu sigurniji auto bude registrovan i za to vreme praktično je živeo u ilegali u Futogu.

Pritajio se kod devojke

- Znao je da mu je život ugrožen, a u prilog tome ide i činjenica da je u vreme likvidacije na sebi imao pancir prsluk, ali i da je nepunih desetak dana pre zločina kupio blindiranog „mercedesa“. Odmah ga je šlep-službom prebacio na Novi Beograd kako bi ga što pre registrovao. Moguće je da su oni koji su ga tražili tada i saznali gde se pritajio - kaže izvor Kurira.

On navodi da je „golf 6“, za čijim je volanom ubijen, vlasništvo sestre devojke iz Futoga sa kojom se Zafirović zabavljao.

- Prišla su mu dvojica napadača sa fantomkama i kroz prozor ispalila više od sedam hitaca, od kojih su ga dva pogodila u glavu. Moguće je da su znali da na sebi ima pancir, s obzirom na to da su hice koncentrisali u gornji deo tela. Položaj tela u kom je pronađen ukazuje da je pokušao da sačuva glavu tako što se telom prebacio na suvozačevo mesto, prethodno otvorivši vrata - objašnjava izvor i dodaje da su ubice posle zločina pobegle u BMW, a taj automobil ubrzo je pronađen zapaljen u novosadskom naselju Kamenjar.

- BMW 3, bez registarskih tablica, prethodno su meštani videli u Futogu, u blizini mesta ubistva - dodaje on. Kako navodi, nema sumnje da su ga ubice pratile i da je reč o još jednoj profesionalnoj i dobro planiranoj likvidaciji.

Govorio da se plaši

- Zafirović je mnogo vremena provodio kod svoje devojke u Futogu jer je smatrao da je tamo bezbedniji nego u Beogradu. I ona je potvrdila da je poslednjih dana govorio o tome da će ga ubiti - dodaje on.

Jovana S. među prvima je stigla u centar Futoga posle pucnjave. Dozivala je ubijenog momka i molila inspektore da je puste da ga vidi.

- Sinoć mi je rekao da ga je strah i da će ga ubiti. Uspeli su! - ponavljala je devojka.

Prema rečima sagovornika Kurira, istraga se vodi u nekoliko pravaca i veliki broj građana već je saslušan. Sa okolnih objekata uzeti su snimci sa sigurnosnih kamera, a zapaljeni automobil prebačen je u policiju kako bi forenzičari pokušali da nađu neki trag koji vatra nije progutala.

Poslednji intervju

JA NE BEŽIM, U BEOGRADU SAM!

U intervjuu koji je dao samo petnaestak dana pre ubistva Zafirović je rekao da se on ne krije, ali da ga policija poziva na saslušanja posle svakog ubistva.

- Šuplja je priča da me jure nazoviklanovi. Ne mogu da me jure kad ja ne bežim! Nebuloza je da me neko juri jer sam 24 sata u Beogradu. Imam sina od sedam godina iz braka sa ćerkom Dragoslava Kosmajca i ćerkicu od dve i po godine iz drugog braka. Sa decom sam često u igraonicama, a sa društvom u kafićima i restoranima. Nemam obezbeđenje, niti vozim blindirane automobile. Kupio sam dva, ali ih ne vozim. Ne nosim pancir, niti idem naoružan - tvrdio je on.