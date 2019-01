STEFANOVIĆ SE OBRATIO NAKON MASOVNOG HAPŠENJA PO SRBIJI: Privedeno oko 150 ljudi, podignuta crvena Interpolova poternica za Filipom Koraćem! (KURIR TV UŽIVO)

Više desetina osumnjičenih uhapšeno je jutros u obimnoj akciji prilikom koje je policija upala u nekoliko stotina kuća i stanova. Među privedenima su i Nebojša Stojković Stojke, Zvonko Mateović, Zoran Hadži Jovanović, Vladimir Karan, Ljubiša Lindo, V. Vukotić, Jovanović...

Tim povodom ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i ministarka pravde Nela Кuburović obratili su se javnosti u Palati Srbija i saopštiti detalje akcije.

Stefanović je rekao tokom policijske akcije zadržano 150 lica koje se dovode u vezu sa nekim od najtežih krivični dela u Srbiji.

"S obzirom da pretresi negde i dalje traju, ne mogu da vam kažem gde ćemo sve imati dovoljno dokaza za sudske postupke. Međutim, tokom ove akcije država je podigla crvenu Interpolovu poternicu za Filipom Koraćem zbog sumnje da je izvršio i učestvovao u organizaciji nekih od najtežih krivičnih dela", rekao je Stefanović.

On se zahvalio i ljudima iz policije koji su našli način da pronađu dovoljno dokaza i svedoke za podizanje crvene Interpolove poternice.

On je dodao da država neće stati u progonu onih koji se bave najtežim krivičnim delima i trgovinom narkoticima.

"Poseban udarac ćemo imati na one koji se bave krivičnim delima u vezi sa nasilje i ubistvima", rekao je ministar. Stefanović je dodao da će naglasak države biti na "stalnoj akciji" koja će doprineti da se ovi ljudi ne osećaju lagodno i ne budu mirni na teritoriji Srbije.

"Imaćemo stalni pritisak policije i tužilaštva na sva lica koja se sumnjiče za teška krivična dela. MUP i Ministarstvo pravde će sutra predložiti predsedniku Srbije izmene zakona koje će omogućiti efikasniju borbu protiv kriminala i pooštriti sankcije za razna krivična dela", rekao je Stefanović.

Ministarka pravde Nela Kuburović rekla je da su analize pokazale to da su sudovi odustajali često od teške kaznene politike, da bi se u većini slučajeva dodeljivale uslovne presude.

foto: Printscreen Facebook

"Pa se tako za nasilničko ponašanje ili neovlašćenu proizvodnju droge imamo uslovne osude", rekla je Kuburovićeva i dodala da se upravo zbog toga kaznena politika biti zaoštrena.

Odgovarajući na pitanja novinara Stefanović je rekao da Srbija nije dobila čaure sa lica mesta gde je ubijen Oliver Ivanović, već samo plastične klonove tih čaura.

"Mi smo uvek insistirali da dobijemo ono što je nađeno na licu mesta, da bismo mogli sa sigurnošću one sumnje koje imaju naši pravosudni organi iz kog je oružja zapravo pucano", rekao je ministar dodajući da mi sada "ne radimo sa dokazima iz prve ruke". On je dodao da saradnja sa Prištinom i EULEKS-om nije bila ozbiljna, iako za to nije kriva Srbija.

Ministar je rekao da i dalje traje istraga oko motiva napada na novinara portala Žig info i da policija mora biti potpuno sigurna da bi imali materijalne dokaze ko je nalogodavac napada.

On je dodao i da su otkrivene osobe koje su ušli u stan novinara i oni su priznali izvršenje tog dela.

Stefanović je rekao da je policija u prošloj godini uspela da rasvetli čak 80 odsto ubistava, dodavši da je to dobar rezultat.

foto: Printscreen Facebook

"Te ljude ćemo progoniti na svakom mestu. Da li su to crnogorski mafijaški klanovi, iz BiH, Hrvatske ili nekih drugih država... mi hoćemo da snažnim delovanjem svakog dana pokažemo da izvršenje tih krivičnih dela u našoj zemlji mora da prestane i da se zaustavi", rekao je Stefanović.

On je dodao da je važno da svi izvršioci krivičnih dela znaju da ne postoji delo za koje neće dobiti ozbiljnu zatvorsku sankciju.

"Nema nanogice, nema uslovne presude, nema olakšavajućih okolnosti... kad to ima onda se niko ne plaši reakcije države", objasnio je Stefanović.

Na konstataciju novinara da su mediji objavili kako je u današnjoj akciji pohvatan veliki broj lidera škaljarskog klana, a da njima suprotstavljeni kavački klan ima dobre veze u policiji, ministar je rekao da su to besmislice.

foto: Printscreen Facebook

"To su besmislene teorije koje proturaju ljudi koji od iskustva sa radom policije imaju dva prolaska pored policijske stanice, a informatori su im ljudi koji su napustili policiju zbog saradnje sa kriminalcima", rekao je Stefanović i dodao da država jednako goni sve.

Ministar je rekao da je u ovom trenutku na teritoriji Srbije veći broj pripadnika škaljarskog klana, ali da to ne znači da se ne hapsi svako.

"Baš me briga koji je klan. Što se nas tiče hoćemo da uhapsimo apsolutno svakog", rekao je on.

Ministarka Kuburović je rekla da za godinu dana Priština je imala 8 zahteva koji su upućeni Beogradu u vezi sa ubistvom Olivera Ivanovića, i da je odgovoreno na sve zahteve, a na poslednji pre dva dana.

Ona je objasnila i da Ministarstvo pravde nije uključeno u rad Veća za procesuiranje počinilaca ratnih zločina OVK nad srpskim stanovništvom, a da će Srbija to učiniti ukoliko bude bilo potrebno.

(Kurir.rs/R.M./Foto: Kurir TV)

Kurir

Autor: Kurir