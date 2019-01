BORIVOJE S. (60) OSUĐEN NA PSIHIJATRIJSKO LEČENJE: Došla u posetu kod rođenog brata, on je silovao

Istraga koju je pokrenulo kruševačko Više tužilaštva u slučaju u kojem se Borivoje S. (60), tereti da je silovao rođenu sestru Boricu S. (54) završena je i sud će, verovatno uskoro odlučiti o izricanju mere čuvanja u zdravstvenoj ustanovi.



Naime, istraga je, kako nezvanično saznajemo, pokazala da je Borivoje S., meštanin Donjeg Katuna kod Varvarina, početkom novembra prošle godine silovao sestru u svojoj kući u stanju neuračunljivosti, a ovo je za medije potvrdio javni tužilac Višeg suda u Kruševcu.



Podsetimo, Borivoje S. silovao je sestru u svojoj kući kad je, kako je sama izjavila za naš list, otišla kod njega da se ogreje.

- Borivoje je bolestan rođen, ali ovako nešto nisam mogla ni da zamislim da može da uradi. Te večeri sam otišla kod njega jer u mojoj kući, koja se nalazi u blizini, nije radio šporet. Oko 22 sata Borivoje je zaključao vrata i rekao da hoće da vodi ljubav sa mnom - izjavila je nekoliko dana posle incesta za Kurir potresena Borica i dodala:

- Pokušala sam da mu objasnim da to ne ide, da sam mu sestra. Odvraćala sam ga, molila ga da to ne radi, ali on na to nije obraćao pažnju. Rekao mi je da će to uraditi milom ili silom. Pretio mi je da će me zaklati ako ne budem ćutala. U tom trenutku pred sobom nisam videla svog brata, već neku osobu koja je delovala kao životinja koja je na sve spremna - ispričala je nesrećna žena i opisala strahotu koju je preživela.

Kako nam je objasnila, otimala se koliko je mogla, ali brat je bio fizički jači od nje.

- Branila sam se, ali me je na svaki moj pokret udario šakom po glavi. Grebao me je po rukama. Nisam imala snage da se odbranim od njega. Kad je uradio to što je naumio, obukla sam se i pobegla kroz prozor - kazala je napastvovana žena i dodala da je pošto je pobegla obavestila policiju.

(Kurir.rs/J. Rafailovic/foto:Ilustracija)

Kurir

Autor: Kurir