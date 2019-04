ODLOŽENO SUĐENJE SIMONOVIĆU: Bivši predsednik opštine Grocka nije dobio poziv ni optužnicu

Suđenje bivšem predsedniku opštine Grocka Dragoljubu Simonoviću i ostalim optuženima povodom paljenja imovine Milana Jovanovića, novinara portala "Žig info", danas je trebalo da počne, ali je odloženo za 26. maj.

Naime, Simonoviću nije uručen poziv, ni optužnica, kao nj njegovom advokatu, zbog štrajka u Pošti koji je trajao nekoliko dana.



Pored Simonovića, na optuženičkoj klupi će se naći Aleksandar Marinković, Igor Novaković, Vladimir Mihailović.

foto: Vladimir Šporčić



Oni se terete za krivično delo "teško delo protiv opšte sigurnosti". Drugo osnovno tužilaštvo optužnicom tereti Simonovića zbog podstrekavanja ovo troje optuženih da zapale imovinu Milana Jovanovića.



Sumnja se da je Simonović podstrekao Mihajlovića da pronađe osobu od poverenja koja bi u vidu opomene Jovanoviću, zapalila automobil, dajući mu precizne podatke o automobilu i gde se on nalazi.



Prema optužnici, Simonović je za to ponudio novčanu nadoknadu, nakon čega je Mihajlović podstrekao Novkovića tako što mu je predočio da za njega ima posao, odnosno da je potrebno da se nađe čovek od poverenja, koji bi opomenuo oštećenog tako što bi zapalio njegov automobil.

Novković je za to angažovao Marinkovića, koji je pristao da to učini kako bi mu Novković otpisao dug.

foto: Printscreen



Prema optužbici, Marinković je 12. decembra 2018. godine, oko 03.20, u ulici Grobljanska 21 došao do garaže oštećenog, gde se nalazilo putničko vozilo, ciglom razbio prozor ulaznih vrata garaže i u nju ubacio molotovljev koktel, u predelu zadnjeg dela vozila, pri čemu se po podu prolio benzin, što je izazvalo požar u unutrašnjosti garaže i automobila.



Požar se potom proširio i na povezani stambeni objekat u nastavku (kuću), "izazivajući opasnost po život i telo oštećenih".



Na taj način im je pričinjena i šteta velikih razmera od 5.648.299,63 dinara, navodi tužilaštvo.



(Kurir.rs/I.Milićević/Agencije)

Kurir