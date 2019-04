ZORAN MARJANOVIĆ POSLE TREĆE OPTUŽNICE: Ovo je moja istina o Jeleninom ubistvu! Preživljavam PAKAO 3 godine! Ja sam čovek koji čeka pravdu, Bog sve vidi!

Nisam iznenađen što je tužilaštvo po treći put podiglo optužnicu protiv mene. Posle svega što sam preživeo u protekle tri godine, ni kriv ni dužan, ništa me više ne može iznenaditi.



Ovim rečima je Zoran Marjanović prokomentarisao za Kurir odluku Višeg tužilaštva u Beogradu, koje je po treći put protiv njega podiglo optužnicu zbog brutalnog ubistva supruge i pevačice "Granda" Jelene Marjanović.

Veruje u Boga

Kako Kurir nezvanično saznaje, Marjanović se tereti da je 2. aprila 2016. na nasipu u Borči ubio suprugu na podmukao i svirep način, a njen leš potom bacio u kanal. U optužnici se takođe navodi da je u neposrednoj blizini mesta zločina sve vreme bila Zoranova i Jelenina ćerka Jana, koja je u tom trenutku imala pet godina.



- Bog sve vidi. Tako da će jednog dana na videlo izaći sve klevete, fabrikovanja i nameštaljke kovane meni i mojoj porodici. Od istine niko nije uspeo da pobegne, jer Bog je istina i štiti pravednike - poručio je optuženi Marjanović.

On je kazao da do danas ne zna ko je ubio njegovu suprugu, ali ni kome je u interesu da on bude optužen za svirepi zločin i izveden pred sud.

posetio nasip foto: Vladimir Šporčić

- Ne znam ko je to uradio, znam samo da preživljavam pakao tri godine. Nadam se da svi u nadležnim institucijama rade pravedno, savesno i odgovorno svoj posao, jer ja sam čovek koji čeka pravdu. Nikakve veze nema sa zločinom, niti mogu da pretpostavim ko je počinilac takvog zverstva - ponavljao je Marjanović.

Očekivali optužbu

Advokat Stefan Jokić, jedan od Marjanovićevih branilaca, kazao je za Kurir da najnovija optužnica još uvek nije dostavljena odbrani.

- Za optužnicu smo saznali iz medija, niko nas nije obavestio o tome, pa ne možemo da se izjašnjavamo jer ne znamo šta piše u njoj. Kada je budemo primili, daćemo odgovor. Bilo je očekivano da će tužilaštvo ponovo optužiti Marjanovića, jer od gonjenja ne mogu da odustanu zbog medijskog pritiska - poručio je advokat Jokić.

ubijena pre tri godine foto: Privantna arhiva

Podsetimo, pevačica "Granda" Jelena Marjanović nestala je 2. aprila 2016. dok je trčala po nasipu u Crvenki. Njen suprug je to prijavio policiji, a telo je pronađeno dan kasnije u kanalu. Posle 17 meseci od zločina, Zoran Marjanović je uhapšen zbog sumnje da je ubio svoju ženu i u pritvoru je proveo 10 meseci. Više javno tužilaštvo dva puta je podizalo optužnicu protiv njega zbog brutalnog ubistva, ali je ona oba puta vraćena na dopunu istrage.

Ožalošćen

Održao pomen Zoran je sa porodicom 2. aprila, na treću godišnjicu smrti svoje supruge Jelene, posetio njen grob, ali i nasip u Crvenki, gde je na mestu zločina podignuta spomen-ploča. On je tada ispričao novinarima da i dalje ne može da poveruje da je ostao bez svoje supruge.

- Kao što u jednoj pesmi pevač kaže: "Ne veruje srce pameti", tako je i kod mene. Svestan sam šta se dogodilo, ali duša to ne prihvata - rekao je Zoran.

Brojke x 3. optužnica po redu podignuta

x 3 godine prošlo od ubistva

x 10 meseci Marjanović bio u pritvoru

(Kurir.rs/ Jelena Ivić/ Foto:Dragan Kadić, Vlada Šporčić, privatna arhiva)

