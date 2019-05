BEOGRAD - Po nalogu Trećeg osnovnog tužilaštva u Beogradu, policija je uhapsila Vedrana Knežića (30) i Mirka Knežića (27) zbog sumnje da su od 25-godišnjaka N. DŽ. tražili da s njima preprodaje drogu.

Pošto je on to odbio, Knežići su tražili da im da pare i pretili ako to ne uradi.

Njima je određeno zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da su izvrsili krivično delo iznude, precizirao je portparol tužilaštva Ivan Marković.

(Kurir.rs/Tanjug)

