BOBAN IZ NEGOTINA BIO SA DEVOJKOM, A PIJAN JURCAO U BMW 200 NA SAT! USMRTIO ČOVEKA, PA HTEO DA PREVARI POLICIJU? Detalji stravičnog udesa o kom bruji Nemačka

Boban Ilić (29), državljanin Srbije, uhapšen je u Nemačkoj nakon što je kod Hamburga izazvao stravičnu saobraćajnu nesreću u kojoj je nastradala jedna osoba, dok su dve teško povređene.



Kako prenose nemački mediji, nesreća se desila u sredu oko 2.30 sati, a alko-testom je utvrđeno da je Ilić upravljao BMW pod dejstvom alkohola i da mu je izmereno 0,4 promila alkohola u krvi.

Nenormalna brzina

- Boban je bio u BMW s devojkom (32). Kretao se auto-putem A1 veoma velikom brzinom. Neki očevici su ispričali da je išao više od 200 na sat, jer je auto bukvalno leteo. Udes se desio kad se Boban, bez smanjenja brzine, prestrojavao iz leve kolovozne trake u srednju. Baš na tom delu auto-puta srednja traka se sužava. Tada je svom silinom udario u "ford fokus", koji je bio u srednjoj traci - preneli su nemački mediji i dodali da je "ford" odleteo čak 180 metara, te da se tokom leta prevrtao i na kraju je završio na krovu. Auto je posle udesa bio uništen do neprepoznatljivosti, a ista situacija bila je i s BMW.

uviđaj foto: Printscreeen Welt

- Vozač (48) "forda" ostao je zarobljen u olupini i preminuo je na mestu, dok su njegova dva putnika teško povređena. Boban i njegov suvozač lakše su povređeni. Koliko je sudar bio strahovit i koliko brzo se BMW kretao govori i to što se zaustavio tek posle 150 metara - ispričali su očevici tamošnjim medijima.

Izašao iz kola

Nemačka policija je odmah posle udesa povela istragu, a sumnja se da je Ilić u trenutku nesreće učestvovao u auto-trci sa drugim automobilom.



- Sumnja se da se vozač BMW trkao sa drugim vozačem i da je zbog toga išao nenormalno brzo, te da je zbog toga izvršio nebezbedno prestrojavanje. Očevici su ispričali da su primetili da se automobil trka sa drugim i da su oba jurili divljački. Da bi svi detalji bili razjašnjeni, veštaci će izvršiti rekonstrukciju pomoću 3D lasera, koji poseduje kriminalistička policija - rekli su izvori medijima i dodali da postoje i indicije da se Ilić kobne noći vraćao sa svadbenog veselja.

smrskani auto foto: HDR de.printscreen

Prema rečima izvora nemačkih medija, Boban je posle udesa pokušao da prevari policiju.

- Naime, iako je i njegov automobil bio zgužvan, on je uspeo da izađe iz kola, pa je policajcima rekao da nije vozio on, već njegova devojka. Međutim, ubrzo je utvrđeno da je upravo on taj koji je izazvao pravu havariju na auto-putu, a navodno, to je otkriveno jer je sigurnosni pojas ostavio trag na njegovom telu - objasnili su izvori.

O tome koliko je udes bio strašan svedoči i to što je policija više od sedam sati vršila uviđaj. Saobraćaj je na toj deonici puta bio u prekidu od 2.30 do 9.50.

Južni vetar

Voli brza kola

Boban Ilić je na svom Fejsbuk profilu neretko delio fotografije luksuznih automobila koji mogu da razviju veliku brzinu. Osim toga, sa svojim prijateljima delio je i fotografije iz popularnog krimi-filma "Južni vetar", čiji glavni junak, koga glumi Miloš Biković, vozi sportski BMW.



Rodom iz Negotina

Dugo u inostranstvu

Uhapšeni Ilić već duže vreme sa svojom porodicom živi u Nemačkoj. O tome svedoče brojne fotografije, na kojima se vidi i da voli da popije, da voli društvo i izlaske. Ilić je, inače, rodom iz Negotina.



Brojke

x 1 osoba poginula

x 2 osobe povređene

x 7 sati trajao uviđaj posle nesreće

x 180 metara leteo "ford"

x 0,4 promila alkohola imao Boban Ilić



(Kurir.rs/ Jelena Ivić/ Foto: printscreen Welt,HDR.de printscreen Fejsbuk)

