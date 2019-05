ISPOVEST PEVAČA SLOBODANA BETULIĆA BETULE: Oprostio sam Tomi što me je rasporio!

Slobodan Betulić Betula (65), pevač narodne muzike, koji je ranjen u svojoj kafani u Bumbarevom Brdu kod Kragujevca, oporavio se od povreda koje mu je nožem naneo Tomislav M. (68) i po izlasku iz bolnice ispričao da je oprostio svom napadaču.



Podsetimo, krvava svađa dogodila se 1. maja, kada je Tomislav M. izbo svog prijatelja Betulu. Pevaču je život spasen u KC Kragujevac, a napadač je osumnjičen za ubistvo u pokušaju.

Spasla me slanina

- Ja ću sad 65 godina, a on je tri godine stariji. Mnogo smo pojeli hleba i sa hlebom, iako je on prevario sve nas. Najbolje je prošao onaj ko ga nije upoznao. Oprostio sam mu sve prevare, sve inspekcije i ovaj krvavi nož kojim mi umalo nije uzeo život. Neka mu je bogom prosto i neka su mu laki zatvorski dani - ispričao je Betula za medije.

Betulić je, kako kaže, najzahvalniji hirurgu Vladi Tvrdišiću, za koga kaže da je njegov bog.

- Držali su me u veštačkoj komi, imao sam teške rane, a osvestio sam se tek sutradan. Probio mi je džigericu, slezinu, došao do dvanaestopalačnog creva na jedan milimetar, da je tu probio, bilo bi opasno. Doktor kaže: "Masna ti džigerica od rakije i pečenja, spasla te slanina." Debeo mi je stomak, a nož je bio kratak. Svi su u bolnici bili odlični, izuzetno osoblje - priča ranjeni Betula i nastavlja:

Doneli 100 kg banana

- Napravio sam im čitavu pometnju u bolnici. Preko 140 ljudi je došlo da me poseti, zakrčili su sve od ulaza u bolnicu do četvrtog sprata. Tri kreveta su oko mene bila prazna, narod je stavljao šta je doneo i napunili su ih do vrha. Bilo je oko 100 kg banana. Namirili smo celu bolnicu. I posle mog izlaska iz bolnice, narod još dolazi da me obiđe, misle da sam još tamo.

Konobarica svedok

Videla se creva

Konobarica Ljiljana Ljubisavljević ispričala je da su kobnog dana problemi počeli još ujutru, kada je osumnjičeni Tomislav M. počeo da provocira i tvrdi da mu gosti psuju majku, iako to nije bilo tačno. U jednom trenutku je otišao do automobila i stavio nešto za pojas, a gosti su tražili da se pozove policija. Pre napada na Betulu, jednom gostu je stavio nož pod vrat.

- Videla sam kako udara u stomak Slobodana. Mislila sam da je pesnicom. Dok sam došla, on je ostavio Slobodana naslonjenog na vrata i otišao. Tada je Slobodan izustio: "Ubi me, Tomo." Kada sam mu podigla majicu, videla sam veliki rez i u dubini su se nazirala creva - rekla je Ljiljana.



