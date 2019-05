PORODICA OBELEŽILA POLA GODINE OD TRAGEDIJE NA AUTO-PUTU U BEOGRADU: Pijani vozač mi je ubio brata, nikad mu to neću oprostiti!

Bojan Vujović (36) iz Aleksinca poginuo je pre šest meseci na autobuskoj stanici, na auto-putu u Beogradu, kad ga je, dok se vraćao s posla, automobilom pokosio pijani vozač.



Vujović je iza sebe ostavio maloletnu ćerku (9), brata, brojne prijatelje i kolege, koji još uvek ne mogu da se pomire da njega više nema. Zbog toga su juče, skrhani bolom, podigli Bojanu spomenik na mestu na kom je 30. novembra 2018. izgubio život, ni kriv ni dužan.

Rane ne zarastaju

- Šest meseci je prošlo, a naše rane ne zaceljuju. Želimo da ova spomen-ploča bude opomena svim vozačima da ne sedaju pijani za volan, da ne ubijaju nevine ljude, da ne unesrećuju porodice, kao što se to nama desilo. Na ovom mestu se ugasio jedan mlad život. Ovde je jedna devojčica ostala bez tate, koga je neizmerno volela - sa suzama u očima kaže za Kurir Dalibor Vujović, brat pokojnog Bojana, dok otkriva spomenik.

Prekinuti planovi

Obožavao ćerku

Bojan Vujović je rođen u Aleksincu, a u Beogradu je živeo i radio. U glavnom gradu se i oženio i dobio ćerkicu.

- Kasnije se razveo, ali su bivša žena i on ostali u dobrim odnosima. Zaposlio se u kurirskoj službi. Često je dolazio sa ćerkom u Aleksinac, vodio je na more, ma obožavao je - priča sa suzama u očima Dalibor i dodaje da je Bojan imao planove da se vrati u Aleksinac sa ćerkicom, da se tu zaposli, ali da je te planove upropastio pijani vozač.





On kaže da čitava porodica nije uspela da se oporavi od gubitka, a da je najteže njegovoj bratanici, Bojanovoj ćerki, koja nije imala snage da juče prisustvuje tužnom događaju.



- Ona je pretužna. Sećam se da nije želela da poveruje kad su joj javili da joj je otac stradao u saobraćajnoj nesreći. Zvala me je i plačući pitala da li je to istina. Srce mi se pokidalo kad je počela da plače. Bila je neverovatno vezana za oca. Ona se rastuži i kad nekom njenom drugaru u školu dođe otac. Na pomen reči "tata" počne da jeca. Ona je sve što nam je od Bojana ostalo - priča očajni Dalibor.



Kako kaže, njegovom bratu je život uzeo bahati vozač, kome nikad neće moći da oprosti.

Vozio brzo

- Saznao sam da je mog brata kobnog dana pregazio I. V., koji je vozio automobil "škoda oktavija" zaustavnom trakom na auto-putu. Očevici su ispričali da je vozio brzo i da je bio pijan, imao je 0,99 promila alkohola u krvi.

Dok je moj brat čekao autobus na stanici, naišla je "škoda", koja je, izbegavajući drugi auto, skrenula ka stajalištu. Udario je u bankinu, okrenuo se nekoliko puta, pokosio mog brata i pao u jarak. Mom bratu nije bilo spasa. U trenutku je ispustio dušu, nije stigao ni oči da zatvori - plače neutešni Dalibor i nastavlja:

Kako se desila tragedija

- Bojan je na stanici čekao autobus

- Vozač "škode" kreće se zaustavnom trakom

- Ispred sebe vidi drugi auto u zaustavnoj traci

- Da bi ga izbegao, skreće desno i udara u bankinu

- Odbija se od bankine i udara u Bojana



- Taj vozač kao da je namerno hteo da ubije mog brata. On će sutra slobodno šetati, dok telo mog brata truli. Razumeo bih da se desilo pod drugim okolnostima, da nije bio pijan, da nije vozio zaustavnom trakom, da nije vozio prebrzo. Ali on je bio pijan! Niko od njegove porodice, a ni on, nije nam izjavio saučešće. On i njegova bahatost su odgovorni za smrt mog brata - završava Dalibor.

