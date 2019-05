MONSTRUM IZ NOVOG SADA UMALO UBIO I VLASNIKA BRODA: Čovek došao na lađu da ugasi televizor, trostruki ubica ga čekao s NOŽEM! Sutradan su se POGLEDALI OČI U OČI, a zlikovac se dao u beg!

Goran Janković (37), monstrum iz Novog Sada koji je macolom ubio suprugu Mirjanu (32), taštu Nadu (57) i tasta Branislava (57), uhapšen posle trodnevne potrage, na brodu usrednom u brodogradilištu kod Ribarskog ostrva u Novom Sadu, i to u trenutku dok je na televiziji gledao vesti o svom zločinu!



Kako saznajemo, pretpostavlja se da se Janković poslednja dva dana skrivao na ovoj lokaciji, a policajci su ga zatekli kako nonšalantno sedi i gleda TV. Na glavi je imao kačket, a pored sebe nož.

- Kada je ugledao policajce, nije se preterano potresao, niti je pokušao da beži. On je policajcima priznao da se tu krio poslednja dva dana - kaže izvor i dodaje da se mesto na kome je trostruki ubica uhapšen nalazi nedaleko od njegove kuće.

- Ubica je kroz prozor ušao na brod. Lađari su još u subotu primetili da neko sedi na fotelji u kabini plovila, ali su pomislili da je to vlasnik broda. Međutim, u nedelju uveče, negde oko 23 sata, oni su primetili da je upaljen TV na brodu. Pošto znaju da vlasnik nikada ne spava tu i da je brod noću prazan, pozvali su vlasnika i on je došao. Interesantno je to da tada nije zatekao nikoga, a TV jeste bio upaljen. Pomislio je da je zaboravio da ga ugasi, ugasio ga je i otišao. Međutim, nema sumnje da je ubica bio veoma blizu, po svemu sudeći na drugom kraju broda, gde se u krio. Da su se susreli oči u oči, nema sumnje da bi napao i izbo vlasnika broda. Srećom, vlasnik ga nije pronašao - kaže izvor i nastavlja:

- Vlasnik je juče ujutro ponovo došao i tada je video ubicu na fotelji. Prepoznao ga je zbog slike u medijima i odmah je pozvao policiju. Moguće je da je Janković u nedelju uveče ostavio upaljen televizor i izašao sa broda, pa ga vlasnik tada nije našao tu. Te sumnje potkrepljuje i podatak da su policajci u nedelju uveče blokirali čitav kraj u Novom Sadu koji se nalazi blizu brodogradilišta, jer su navodno imali dojavu da se Janković tu krije.

Kada je trostruki ubica Janković shvatio da ga je čovek prepoznao, skočio je sa broda i počeo da beži. Međutim, pošto je kraj obezbeđivao veliki broj pripadnika MUP-a, oni su ga brzo sustigli i stavili mu lisice, saznaje Kurir.

Inače, Janković je najverovatnije na vestima pratio izveštaje o brutalnom zločinu koji je počinio.

"U petak, odmah posle zločina, njegov automobil "golf 4" karavan teget boje policija je locirala na nasipu kod Dunava, nedaleko od njegove kuće, a onda je pobegao peške jer je u kraju bilo na desetine policajaca.

Psi su mu bili na tragu, ali je pobegao ka jednom gradilištu i tamo su mu psi izgubili trag. Ispostavilo se da je pobegao ka Dunavu i peške zaobišao policajce i uz obalu se vratio se prema Ribarskom ostrvu, gde se i sakrio".



- Verujemo da je tako hteo da se informiše o tome kako napreduje istraga i potraga za njim - kaže naš izvor.

Prema rečima našeg izvora, inspektori su odmah nakon zločina 24. maja uspeli da rekonstruišu kretanje krvnika i pretpostavlja se da je isplanirao masakr, kao i beg.

- Goran se u petak rano ujutro kolima dovezao do roditeljske kuće svoje supruge Mirjane u kojoj je ona u tom trenutku spavala sa njihovim sinovima i svojim roditeljima. U prizemlju su spavali Nada i Branislav sa mlađim unukom, a na spratu Mirjana sa starijim sinom. Goran je macolom prvo ubio tasta, pa se popeo na sprat. Kada ga je žena videla krvavog i sa macolom u ruci, uspela je da izusti: "Nemoj samo decu, ko boga te molim!" A onda je i ona dobila udarac u glavu, i to dok je sin ležao pored nje - kaže izvor i nastavlja:

- Kada je ubio ženu, sišao je u prizemlje, gde je ubio taštu. Seo je u kola i otišao do svoje kuće. Tamo se presvukao, ostavio mobilni telefon i isekao kablove za video-nadzor. Iščupao je risiver i poneo ga sa sobom. U kući se zadržao oko pola sata. Njegov auto je još prvog dana nađen u šumarku nedaleko od njegove kuće i od mesta gde je juče uhapšen. Bio je pun krvi.

Sinovi sve gledali

Stariji ne progovara ni reč

Goranovi sinovi, stari 10 i tri godine, koji su prisustvovali zločinu, nalaze se kod ujaka i ujne. Kako saznajemo, u slučaj je uključen i Centar za socijalni rad.

- Mlađi sin s vremena na vreme pita gde je mama, dok stariji od zločina nije progovorio ni reč. On je posle masakra uspeo da pozove svog ujaka i da mu kaže šta se desilo - kaže izvor.



Vlasnik broda

Misli da je u opasnosti

Uznemireni vlasnik broda na kome je uhapšen Janković nije juče želeo da daje izjave novinarima. On je kratko poručio "da strahuje da ga je Jankovićevo skrivanje dovelo u opasnost".

- Neću vas pustiti na bord, samo mi još treba da ga neko zapali - rekao je juče vlasnik broda.



Kako se desio masakr 24. maja:

x Janković pre 7 sati dolazi u roditeljsku kuću svoje žene

x Sa sobom nosi macolu koju je uzeo iz svoje vulkanizerske radnje

x Prvo naleće na tasta, koji je bio u sobi sa ženom i unukom

x Udarcima macolom u glavu ubija Branislava i penje se na sprat kuće

x U sobi zatiče ženu i njihovog starijeg sina (10)

x Ubija ženu pred sinom i beži niz stepenice

x Nailazi na taštu i zadaje joj kobne udarce

x Seda u auto i odlazi svojoj kući, gde se presvlači

x Ostavlja auto u šumarku blizu svoje kuće

Brojke

x 3 dana se krio Janković

x 3 osobe ubio

x 40 godina robije preti Goranu

