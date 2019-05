JECAJI I SUZE PROLAMALI SU SE GROBLJEM U NOVOM SADU, MALIŠANI SAHRANILI MAJKU, BAKU I DEKU: Stariji Mirjanin sin je izgovorio Očenaš, a onda je sa bratom u grob stavio bele ruže

Dečaci, stari 10 i tri godine, ispratili su juče na večni počinak na novosadskom Gradskom groblju svoju majku Mirjanu Janković (32), baku Nadu Pajić (57) i deku Branislava Pajića (57).

Mališani, koji su 24. maja gledali kako njihov otac Goran Janković (37) zverski ubija njihovu mamu i njene roditelje, na sahrani su se držali dostojanstveno, kao odrasli, a niko od prisutnih nije mogao da zadrži suze kada je stariji Mirjanin sin iznad njenog belog kovčega, ali i kovčega svojih bake i deke, izgovorio molitvu Očenaš. Nakon toga, brat i on su u grobnicu bacili po belu ružu.

Slomio se

- Mirjana, Branislav i Nada sahranjeni su u porodičnoj grobnici. Počivaće zajedno, kao što su zajedno i napustili ovaj svet. U raku su najpre spušteni sanduci sa telima Branislava i Nade, a kada je sanduk sa Mirjaninim posmrtnim ostacima spuštan u grobnicu, njen stariji sin se slomio. Detetu se slošilo, pa je seo na obližnju klupicu sa ujakom, Mirjaninim bratom - prepričava potresnu scenu naš sagovornik i kaže da je i sveštenik prišao dečaku kako bi se uverio da mu je dobro.



Jecaji i suze prolamali su se juče Gradskim grobljem. Jedan od trojice sveštenika, koliko ih je držalo opelo, rekao je ožalošćenima "da su svi sveštenici došli u belim svečanim odorama u želji da malo ublaže bol porodici koja je doživela strašnu tragediju".



- Jedinu utehu porodici može pružiti činjenica da Bog vaskrsava pravedne, pa se nadam da će isto učiniti i sa Mirjanom, Branislavom i Nadom i da će ih primiti pod svoje skute - rekao je sveštenik nad sanducima, koji su bili izloženi u oproštajnoj sali. U sredini je bio beli kovčeg, Mirjanin, sa belim cvećem, dok su sa strane bili položeni Nadin i Branislavljev kovčeg, prekriveni crvenim ružama.

Deca sve znaju

- Ovo je velika tuga. Neopisiva. Porodica je razmišljala da li da dovode decu na sahranu i na kraju su prelomili da ih dovedu da se oproste od mame, bake i deke poslednji put. Oni su svega svesni, sve znaju... Videli su kako im tata ubija porodicu. Ne može se sada od njih ništa kriti, trebaće im vremena da prevaziđu sve to - kaže poznanik porodice i dodaje da su brigu o mališanima preuzeli ujak i ujna.



Inače, sahrani je prisustvovalo više stotina ljudi. Brojni rođaci, prijatelji i komšije došli su da se oproste od ubijenih, za koje svi imaju samo reči hvale.

Monstrum u pritvoru

Deca su me zamrzela



Goranu Jankoviću, osumnjičenom za trostruko ubistvo, određen je pritvor i tereti se za teško ubistvo, za koje mu preti 40 godina robije. Podsetimo, monstrum je na saslušanju priznao zločin i rekao da mu je 24. maja "nešto kvrcnulo u glavi". Takođe, monstrum je rekao "da mu nije žao što su deca gledala zločin". Kako je rekao, od 11. maja je imao zabranu prilaska ženi i posle toga je otišao u školu kod starijeg sina.



- Kada sam ga pozvao da ga vidim, on je otrčao do učiteljice i rekao: "Ne želim tatu da vidim. Znam kako je tukao mamu!" Znam da im nije Mirjana branila da me viđaju, ali su me i deca zamrzla zbog toga što sam bio nasilan prema njoj - navodno je rekao Janković na saslušanju.