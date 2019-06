MAJ MESEC HORORA U SRBIJI! 4 ŽENE I DEVOJČICA (3) UBIJENE ZA SAMO NEKOLIKO DANA: Deca gledala brutalna ubistva, traume za čitav život!

Četiri žene i jedna trogodišnja devojčica ubijene su u Srbiji u porodičnom nasilju krajem prošlog meseca u razmaku od samo nekoliko dana, a njihove smrti ostaće upamćene kao jedne od najsvirepijih i najbrutalnijih koje su se dosad dogodile na ovim prostorima.

Podsetimo, prvi slučaj dogodio se 24. maja, kada je Goran Janković (37) iz Novog Sada ubio svoju suprugu Mirjanu (32) i njene roditelje Nadu Pajić i Branislava Pajića, a odmah nakon toga Karlo L. iz Mola zapalio je ženu Slavicu, pa pokušao samoubistvo. Krvavi niz se tu nije završio, jer je već prošlog ponedeljka Srbijom protutnjala vest o zverskom ubistvu male Lune F. (3), koju je nasmrt pretukao očuh Zoran Albić u selu Parhovo kod Negotina. Poslednja žrtva bila je Beograđanka Jelena Spasić (43), kojoj je nož u vrat zario muž Boško, a potom presekavši vene pokušao da se ubije.

Serijski zločini

Vesna Stanojević, koordinatorka Sigurne kuće, kazala je za Kurir da statistika pokazuje da se porodični zločini uvek, nakon dužeg zatišja, događaju u serijama jedan za drugim.

- Pre nekoliko godina smo, takođe u maju, imali mnogo porodičnih ubistava. Nažalost, mi to nikada nećemo moći potpuno da sprečimo, ali možemo da neprekidno radimo na jačanju prevencije. Nasilnik je uvek nasilnik, a kao što smo videli u slučaju ubice iz Novog Sada, na njih čak ni zabrana prilaska ne utiče. To su ljudi kojima zakon ništa ne znači, on je, kao i muškarac iz Mola, odlučio da uradi nešto i to je i sproveo u delo - objasnila je Stanojevićeva i dodala:



- Sa druge strane, ubistvo devojčice u Prahovu je toliko monstruozno, to je jedan od zločina posle kojih ostajete bez teksta. Veoma podseća na slučaj male Kaje, zbog koga su Mališa Jevtović i Ana Filipović osuđeni na dugogodišnje zatvorske kazne - dodala je naša sagovornica.

Poremećaji ličnosti

Psihijatar Ivica Mladenović navodi da je stres osnovni okidač porodičnih tragedija u Srbiji.

- Stres uslovljava da se negativna energija prenese u porodicu, koja je danas možda i jedina osnova zdrave ličnosti, pa dolazi do ovakvih situacija. Ne treba nikada zanemariti ličnost tih ljudi, da li oni imaju neki poremećaj ličnosti. Procenjuje se da u našoj zemlji postoji oko 1% populacije koja je spremna da ubije. Oni ne vode računa pred kim ubijaju, pa to mogu da urade i pred decom, a može da se desi da ih bes odvede i u masovno ubistvo - kaže naš sagovornik i nastavlja:

- Sva deca imaju jedan najveći strah, a to je da će se njihovim roditeljima dogoditi nešto. U situaciji kad jedan roditelj ubije drugog, nastaje ambivalencija - oni roditelja veoma vole, ali počinju i da ga mrze. Ta trauma ostaje za ceo život, stvara rascep u duši koji se konstantno potiskuje. Neretko se dešava da sinovi preuzmu ulogu agresora u odnosu prema ženama, dok se devojčice poistovećuju s majkom i igraju ulogu žrtve.

Reč stručnjaka

Nikolić: Isto se dešava i u svetu Kriminolog Zlatko Nikolić navodi da u Srbiji nasilje nije prisutnije u odnosu na druge zemlje sveta.

- Nasilja ima svuda, ali nas najviše boli kad je pred našim očima. Normalan svet ne može da razume kako jedan muškarac može sebi da dozvoli da do te mere koristi svoju biološku prednost - snagu, i udari na ženu, majku, taštu, ćerku. Zakon koji je uveden je napravio pomak, dobro se primenjuje i samom zabranom prilaska i hitnom merom iseljenja daje mogućnost nasilnicima da izbroje do deset i smire se, ali je iluzorno verovati da će zakon sprečiti ubistva i da ih više neće biti - kazao je Nikolić.

Bizarni komentari

Ocenjuju kakvi su ubice "frajeri" Na portalima su se ispod tekstova o stravičnom zločinu u Novom Sadu pojavili bizarni komentari u kojima su mnogobrojni čitaoci komentarisali ubicu Gorana Jankovića na sasvim neprimeren i gotovo bizaran način. Tako se moglo pročitati da ga žene opisuju kao "strava frajera kog noćima sanjaju".

- To su nezrele osobe koje se, uslovno rečeno, lože na uzbudljive i opasne situacije. Sa druge strane, ubice i ljudi sa poremećajima ličnosti uglavnom ostavljaju utisak šarmantne osobe kada su u centru pažnje. Čim pažnja izostane, oni pucaju, jer su veoma često egoistični i narcisi - rekao je psihijatar Ivica Mladenović.

