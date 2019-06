DOKAZI PROTIV CRNOGORCA: Jataci plaćenika Marjana Vujačića strahuju da će biti uhapšeni

Srpska policija pronašla je štek stanove i zaplenila mobilne telefone koje je navodno koristio Marjan Vujačić (34), osumnjičen da je izvršio četiri ubistva u Srbiji, Crnoj Gori i Holandiji, a u njima su navodno pronađeni DNK tragovi koji vode do još nekih navodnih pripadnika "škaljarskog klana".

Marjan Vujačić je uhapšen u Novom Sadu, a sumnjiči se, kako je saopštio MUP, za ubistvo Jugoslava Cvetanovića, brata Saše Cvetanovića Pitbula, osuđenog zbog ubistva Nikole Bojovića. Osim toga, Crnogorac se, prema nezvaničnim saznanjima Kurira, dovodi u vezu i s likvidacijom Veska Kalezića, Mila Ilića, ali i Gorana Tasića Gokčeta u Holandiji.

Tragovi DNK

- Istražitelji su pronašli njegove štek stanove i u njima otkrili tragove DNK koji mogu voditi do ostalih članova klana s kojima se Vujačić povezuje, ali i do njegovih jataka. Sumnja se da je ovaj mladić bio angažovan kao egzekutor od strane škaljarskog klana. Na saslušanju u tužilaštvu on se branio ćutanjem, ali je postalo jasno da je veoma bitna osoba, koja bi mogla da poveže sve konce u podzemlju - preneli su crnogorski mediji.



Navodno, Marjan Vujačić nalazio se na spisku bezbednosno interesantnih osoba, a označen je kao glavni pucač škaljarskog klana.

foto: Privatna arhiva

Lažni identiteti

- Uprkos tome što je smatran za bezbednosno interesantnu osobu, on je nesmetano putovao po Balkanu i celoj Evropi. Veruje se da iza njega stoji ogromna i veoma jaka mreža pomagača i da su mu oni obezbeđivali lažne identitete, koje je koristio i dok je bio u Srbiji - kaže naš izvor upućen u istragu.



- Telefoni oduzeti od Vujačića nalaze se na forenzičkom veštačenju, koje će pokazati s kime je sve bio u kontaktu - dodao je sagovornik našeg lista.



Podsetimo, Vujačić se na saslušanju branio ćutanjem, a njegovi branioci navode da mu je pritvor određen zbog falsifikovanja dokumenata. Osim njega, u akciji je uhapšena i policijska službenica. Srpska policija, međutim, Vujačića povezuje s likvidacijama.

Sve likvidacije 30. aprila 2019. Milo Ilić bio je jedan od najbližih saradnika Veselina Kalezića, izrešetan je sa 13 hitaca u leđa na ulici u Podgorici. Kamere su tada snimile ubicu kako s kačketom na ulici ide da ubije Mila. 19. novembra 2018. Veselin Kalezić ubijen je u podgoričkom naselju Stari aerodrom. U njega je ispaljeno 10 hitaca, a kamere su snimile likvidaciju. 15. marta 2018. Goran Tasić Gokče likvidiran je ispred jedne kuću Amsterdamu, a nekoliko ulica dalje pronađen je zapaljen BMW. 27. septembra 2017. u Vranju je ubijen Jugoslav Cvetanović, rođeni brat Saše Cvetanovića zvanog Pitbul, koji je 2013. u Beogradu za 30.000 evra ubio Nikolu Bojovića, rođenog brata Luke Bojovića.

(Kurir.rs/Ekipa Kurira)

Kurir