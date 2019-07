ČETIRI MLADA ŽIVOTA UGAŠENA U STRAVIČNOJ NESREĆI KOD ŠAPCA: Bili su nerazdvojni, jedva su čekali leto da se ponovo okupe! Sari (18), Tanji (18), Ivani (20) i Miodragu (19) nije bilo spasa, Maja (20) jedina preživela!

U Mačvanskom Pričinoviću tri porodice zavijene su u crno, a celo selo i dalje je u šoku zbog nesreće koja se jutros oko pola 5 dogodila nedaleko od Šapca u kojoj su tri devojke i jadan mladić izgubili život, dok je jedna devojka teže povređena.

Kako Kurir nezvanično saznaje nastradali su Sara L. (18), Ivana B. (20), Tanja L. (18) i Miodrag J. (19), dok je povređena Sarina sestra Maja (20).

Nastradala Sara L. foto: Privatna Arhiva

Oni su, kako kažu meštani ovog sela, bili nerazdvojni drugari i svi su čekali ovo leto da se ponovo okupe na Sarinom punoletstvu, koje je trebalo da proslave za dva dana. Međutim, nisu ga dočekali.

"Baš tog, kobnog dana, Miodrag Jovićić sa majkom i sestrom stigao je iz Beča, da bi zajedno išli na svabu kod rođaka. Otac nije mogao da dobije slobodan dana, pa je ostao. Oko jedanaest sati uveče, po njih je došla drugarica da svi zajedno idu u grad", ispričala je Miodragova sestra Marija.

Poginula Tanja L. foto: Privatna Arhiva

"Mi smo prvi krenuli, a oni za nama. Međutim, došli smo kući i čelali da oni stignu jer smo hteli zajedno da igramo monopol, ali njih nije bilo. Pomislili smo da su svratili na pumpu da sipaju gorivo, onda je Nikola, mog brata najbolji, drug dobio poziv da krene, ali da nikom ne kaže gde i zbog čega ide. Međutim, kada sam čula šta se desilo, ja sam stigla tamo. Pokušala sam da izvučem iz auta brata i drugaricu, ali oni nisam mogla da im pomognem", priča Maja, gušeći se u suzama.

Ivana B. poginula na licu mesta foto: Privatna Arhiva

Najteže je majci Miodragovoj majci Suzani, koja i dalje ne dolazi sebi od šoka.

"Znate kakvo je to dete bilo, ja vama ne mogu opisati, Nije što je moje dete. Koga god da pitate to će vam reći, niti je pio niti pravio neke probleme. To je bilo izuzetno dete", priča Suzana i dalje u neverici.

Na mestu nesreće ostala je poslednja njihova zajednička fotografija sa punoletstva. Radovale su se da će biti novih u utorak, kada je Sara trebalo da napuni 18 godina. Međutim, trenutak nepažnje odveo ih je u smrt.

Sarina i Majina majka Vesna samo odmahuje rukom i moli nas da ne priča o svojoj tragediji.

Miodrag došao iz Beča, pa poginuo foto: Privatna Arhiva

"Imala sam ih četvoro, sada imam troje", kaže i tiho se udaljava od kapije moleći se da Maja, koje je jedina preživela, bude dobro.

U kući Bogunovića majka ne izlazi napolje od jutros kada je u pet sati probudila strašna vest. Suprug je krenuo iz Nemačke, kada su mu javili za ćerkinu smrt.

