PRETUČENA SRPSKA LOTO MILIONERKA! Irena se posvađala sa komšinicom manekenkom, a onda je BRUTALNO pretukao njen brat?!

Irena Matejić (44) iz Mladenovca, jedina je srpska loto milionerka koja je javno priznala da je dobila sedmicu, brutalno je pretučena 16.jula u luksuznom stambenom kompleksu u centru Beograda gde je kupila stan!

Bogatašicu su pretukle komšije nakon što im je ona zamerila da njihov pas neprestano laje.

Matijevićeva ja zadobila dvostruki prelom nosa i polomljena su joj dva rebra, a napadači još nisu uhapšeni.

Rvale se i čupale

Drama se odigrala oko 23 sata u ulazu zgrade. Irena kaže da je te večeri imala banalnu raspravu sa jednom komšinicom, manekenkom, čiji je pas lajao u zajedničkom dvorištu.

foto: Facebook

- Izašla sam na terasu i pitala je: „Može li to malo tiše?“ Ona mi odgovorila bezobrazno: „Ne može“. Izašla sam iz stana i spustila se u dvorište, bez ikakve namere da se bijem ili svađam, već samo da popričam sa tom devojkom – tvrdi Irena.

Međutim kako je rekla, njih dve su skoro istog momenta potukle.

- Htela je da mi udari šamar, ali nisam joj dozvolila. Rvale smo se, počupale, pa smo se razdvojile i ja sam otišla u svoj stan. Pet minuta kasnije, ta manekenka i njeni brat i dečko su mi pozvonili na interfon i tražili da izađem napolje. Da sam znala šta me čeka, nikada ne bih izašla – opisuje Irena.

Izašla je ispred zgrade, a komšiničin brat je, kako tvrdi, uhvatio je za ruku i povukao nazad u ulaz.

foto: Facebook

- Tada je pritrčao i njen dečko i počeli su da me udaraju pesnicama po licu i grudima. Za to vreme, ona manekenka i njena drugarica, koja takođe živi u našoj zgradi, držale su vrata od hodnika i nisu dozvoljavale radniku obezbeđenja da mi pritrči u pomoć. Ne znam koliko je trajalo to iživljavanje jer sam se onesvestila. Tek kada me je taj radnik obezbeđenja podigao na noge, došla sam sebi – priča loto milionerka.

Podsetimo, Matijevićeva se prvi put našla u žiži javnosti 2011.kada je na lotou osvojila premiju od skoro dva miliona evra. On tada nije mogla da sakrije sreću, pa je čašćavala sve redom u jednom kafiću i vikala kako je dobila sedmicu, a 2016. godine pretila je da će zapaliti autor-servis jer nije bila zadovoljna kako su joj popravili džip BMW X6.

(Kurir.rs/Informer)

