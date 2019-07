DRAMA U NIŠU: Vojnik prerezao vene u školskom dvorištu, pa pretio lekaru i medicinskoj sestri kad su došli da mu pomognu

Vojnik I.V. koji je sebi presekao vene danas oko 15 sati u školskom dvorištu Osnovne škole "Bubanjski heroji" nalazi se van životne opasnosti, saznajemo u niškoj Hitnoj pomoći.

- Mi smo intervenisali uz pomoć policije i njegovo zdravstveno stanje je sada stabilno. Prevezen je u Klinički centar u Nišu, saopštili su nam u Hitnoj pomoći.

On je bio u društvu devojke koja je pored njega sedela i plakala. Kako navode iz ekipe ove zdravstvene ustanove, on je prvo odbijao pomoć, a kasnije kada je policija stigla, pristao je da mu pomognu. To je trajalo nekih desetak minuta, a pretpostavke su da je bio u alkoholisanom stanju.

S obzirom na okolnosti postoje mogućnosti da su ljubavni problemi razlog zbog čega se ovaj momak odlučio na zastrašujući čin.

(Kurir.rs/M.S./FOTO: Profimedia/Ilustracija)

Kurir