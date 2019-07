CARINICI PRETRESLI PUTNIKA NA LETU ZA FRANKFURT I IMALI ŠTA DA VIDE! DŽEPOVE NAPUNIO DEVIZAMA: Kontroli rekao da je 12.400 evra SLUČAJNO poneo u torbici (FOTO)

Carinici su na beogradskom aerodromu 30. jula sprečili pokušaj prenosa 9.400 neprijavljenih evra preko granice. Neprijavljeni novac pronađen je kod putnika koji je doputovao iz Frankfurta i uputio se ka zelenom kontrolnom prolazu koji je namenjen za putnike koji nemaju ništa da prijave.

Državljanin BiH je nakon što je zaustavljen radi kontrole, prijavio da sa sobom nosi 7.000 evra, međutim uskoro je utvrđeno da u ručnoj torbici nosi još 12.400 evra.

Upitan zašto nije prijavio sav novac koji nosi sa sobom nego samo deo, putnik je rekao da je u žurbi oko putovanja zaboravio da izvadi novac iz torbice i ostavi ga kući, već ga je slučajno poneo sa sobom.

Putnici koji, slučajno ili namerno, ne prijave da sa sobom nose više od 10.000 evra - čine devizni prekršaj. Maksimalna suma u gotovini koja se bez prijave može prenositi preko granice je 10.000 evra, a sve preko tog limita mora se prijaviti u svim zemljama EU, pa i u Srbiji.

Važno je da putnici na ulazu u zemlju prijave novac, jer ukoliko kasnije neutrošenim delom novca (iznad 10.000 evra) budu želeli da izađu iz zemlje, a nemaju potvrdu da su ga prethodno uneli, rizikuju da im on bude oduzet. To je naročito važno za tranzitne putnike, koji kroz Srbiju samo prolaze do krajnje destinacije.

