ŠOKANTNO OTKRIĆE NAKON EKSPLOZIJE PLINSKE BOCE U RIPNJU: Nastradali muškarac je pre četiri godine OVIM STRAVIČNIM ZLOČINOM šokirao Srbiju! Komšije 2015. godine otkrile JEZIVE DETALJE O NJEMU

Stanoje Stančić (81) iz Ripnja, koji je do pre manje od mesec dana robijao zbog ubistva supruge Vere (75) u oktobru 2015. godine, poginuo je juče u eksploziji plina u kući u kojoj je živeo sam u Avalskoj ulici u Ripnju. Policija sumnja da je starac to namerno uradio i tako izvršio samoubistvo.



Strahoviti prasak čuo se oko 15 sati, a zaprepašćene komšije odmah su pozvale policiju i vatrogasce jer je u kući posle toga izbio požar.

foto: Kurir

- Niko od nas nije smeo da uđe unutra, jer nismo znali šta se dešava. Kada su vatrogasci stigli, zatekli su Stanojevo ugljenisano telo u jednoj od prostorija. Pretpostavlja se da je on pustio gas da iscuri iz plinske boce i potom ga zapalio. Verovatno je poginuo na licu mesta od eksplozije, a njegovo telo je posle toga izgorelo od vatre koja je buknula - kaže jedan komšija.



On svedoči da su delovi nameštaja i stakla iz Stančićeve kuće posle eksplozije leteli nekoliko desetina metara okolo i padali u susedna dvorišta.



- Do malopre smo čistili srču. Žalosna je sudbina njegove supruge Vere, ali i njegova, iako ga niko nije voleo. Nesrećnu ženu je maltretirao i na kraju ubio, a sebi je život oduzeo na tako užasan način. Nema ni mesec dana otkako je izašao sa robije zbog ubistva. On je godinama živeo u Parizu i tamo stekao penziju. Imao je dva sina koja ga nisu posećivala dok je bio u zatvoru. Čuo sam da je, navodno, jedan komšija pozvao njegovog unuka da mu kaže da je Stanoje poginuo, ali je on rekao da ga to ne zanima. Stanoja nije voleo niko iz kraja, bio je veoma težak čovek i imao je psihičkih problema - navodi naš sagovornik.

foto: Dragana Udovičić

Podsetimo, Vera Stančić je pronađena mrtva 13. oktobra 2015. ujutru u porodičnoj kući u Ripnju, a njen suprug Stanoje rekao je policiji da je preminula posle pada sa stepenica. Policija je, međutim, na njenom telu uočila više sumnjivih povreda, pa je Stančić priveden, a obdukcija je utvrdila da je žena brutalno mučena i na kraju usmrćena.

- Ispričao je da je povređenu ženu uz pomoć prijatelja stavio u krevet, pa legao da spava. Kada se ujutro probudio, Vera je bila mrtva. Međutim, policiji je bilo sumnjivo što je na lešu bilo masnica i podliva, pa će odbukcija i dalja istraga utvrditi šta se zaista dogodilo- rekao je tada za Kurir izvor blizak istrazi.

Komšije su 2015. godine ispričale da se jadna Vera namučila.



- Stanoje ju je tukao i maltretirao godinama. Držao ju je vezanu lancem za gelender, tako da je mogla da ode samo do kupatila. Svašta joj je govorio, vređao je i čak izbacivao bez odeće u dvorište. Pre nekog vremena, Vera je uspela da se odveže. S lancem oko noge bežala je od kuće. Međutim, Stanoje ju je stigao i vratio kući. Od tada smo je retko viđali - ispričale su tada komšije.



(Kurir.rs/A. S. B.)

Kurir