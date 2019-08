ŠOKANTNO OTKRIĆE ATENTAT NA BEKA PLAĆEN 500.000 EVRA: Za mete visokog ranga kriminalci ne žale para, ubistvo Miše Ognjanovića plaćeno 300.000!

Nalogodavci su atentat na biznismena Milana Beka (58) platili 500.000 evra, a novac za njegovu glavu izdvojili su krugovi kojima je smetao u poslu, kaže izvor iz srpskog pravosuđa, koji navodi da za Bekovu glavu konkurenti nisu žalili para, a da su za atentat angažovali profesionalne ubice.

- Beka je hteo da ukloni neko sa kim je imao neraščišćene račune u vezi sa poslovima i kome je stajao na putu. Nekome je smetao kao konkurencija i zbog toga su angažovane plaćene ubice - kaže izvor za list „Alo!“.

I za ubistvo advokata Dragoslava Miše Ognjanovića (57), branioca Luke Bojovića, angažovane su profesionalne ubice.

- Ubistvo Ognjanovića verovatno je plaćeno 300.000 evra. Naručilac je iz krugova kojima je smetalo to što je brani veći broj ljudi iz kriminogene sredine i što je imao važne informacije. Takođe su mislili da će kod njega naći važna dokumenta, ali policija ih nije našla - kaže Boža Spasić, bivši operativac Državne bezbednosti.

On ističe da je ubistvo Ognjanovića toliko koštalo jer je on bio predstavnik branše i meta visokog ranga.

- Od mete zavisi i cena ubistva. Ukoliko je u pitanju neki biznismen ili krupan narko-diler, cena je i nekoliko stotina hiljada evra. U tom slučaju se angažuju plaćene ubice, koje nikad i ne saznaju ko je naručilac, a odmah se sklanjaju u inostranstvo. Naručilac nikad ne želi da bude doveden u vezu sa ubistvom - ističe Spasić.

Kako navodi, cena ubistva varira u zavisnosti od toga ko je meta i koliko ljudi učestvuje u poslu.

- Ako je u pitanju neki sitniji narko-diler, koji šefove prevari u poslu za nekoliko kilograma droge, onda ga uklanjaju za opomenu drugima. Plaćene ubice dobijaju tada 10.000 do 15.000 evra. Na tarifu utiču brojni faktori, kao i to koliko osoba učestvuje u poslu. Ubice se posle sklanjaju u Slovačku, Češku, Nemačku, Španiju ili Južnoafričku Republiku - napominje sagovornik.

Čiste i podmeću tragove

„Najosnovnije je da ubica ne ostavi trag na mestu zločina i u vozilu. Sklanjaju se obično cigarete, biološki tragovi, a druga faza je uništavanje auta i tada se uništava oružje. Mada se događa da u takvim situacijama, „čistač“ ostavi drugo oružje da bi zavarao trag. Onda su jedni meci u žrtvi, a drugi u autu. Potom se ubica vodi u „štek“, gde mu se skida odeća i barutni tragovi uništavaju hemikalijama. I to se spaljuje daleko od mesta ubistva. Tada više nema više opasnosti za ubicu“, naglašava Spasić.

Ubistva u vezi sa građevinskom mafijom

Advokat Marko Nicović kaže da se sve češće naručuju ubistva u vezi sa građevinskom mafijom.

- Tu su cene isto vrlo visoke. Cena zavisi od toga koliko su krupne ribe u poslu. Mogu da idu od 50.000 evra pa naviše - naglašava Nicović.

On navodi da se plaćene ubice najviše koriste u okršajima zaraćenih kriminalnih klanova.

- Oni se regrutuju iz redova bivših pripadnika paravojnih formacija, nekadašnjih vojnika ili policajaca. Obično se dovode sa strane, sa periferije velikih gradova, a imaju veliko iskustvo u rukovanju oružjem i eksplozivom - ističe Spasić.

Spasić napominje da su najmanje plaćena ubistva nižeg ranga, kada su mete bračni drugovi ili suparnici.

- Tada se obično angažuju amateri iz redova kriminalaca, kojima se plaća oko 5.000 evra. U tim slučajevima se lakše otkrivaju počinioci i nalogodavci - ističe on.

Na cenu likvidacije utiče i to koliko je komplikovano izvršiti ubistvo, prikriti dokaze, pobeći sa lica mesta ili iz države, ali i mogućnost hapšenja, navodi Spasić.

- Rizik je uračunat u cenu. U zemlji trenutno imamo nekoliko desetina obučenih i pripremljenih profesionalnih ubica i oni su na raspolaganju naručiocima. Ne treba zaboraviti da oni dolaze iz drugih krajeva sveta, po porudžbini klanova.

Do profesionalnog ubice je teško doći. Mora se znati kontakt koji pripada podzemlju i koji se bavi drugim kriminalnim radnjama i preko tih posrednika se dolazi do veze sa plaćenikom. On obično ima takozvanog menadžera, jer izbegava da se pojavi pred naručioca. „Menadžer“ je obično pomagač - kaže Spasić.

