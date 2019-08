OVO JE POSLEDNJA ARKANOVA SLIKA, NASTALA JE NEKOLIKO SATI PRE UBISTVA: Sa prijateljima popunjavao sportski tiket! Za hotel u kojem je upucan je bio posebno vezan, a evo i zašto (FOTO)

Željko Ražnatović Arkan je upucan u hotelu Interkontinental u Beogradu 15. januara 2000. godine, a bio je sa dvojicom prijatelja Milenkom Mandićem Mandom i Draganom Garićem .

On je taj dan provodio sa prijateljima u hotelskom separeu gde su popunjavali tiket sportske prognoze.

Podsetimo, ispred ulaza u "Interkontinental" Arkan je susreo svog starog prijatelja Milenka Mandića.

Mandić je, navodno, pola sata pre pucnjave krenuo do kladionice da uplati listu, ali naišao je njegov poznanik i ponudio se da umesto njega on to obavi. Na svoju nesreću, Mandić je pristao da ga poznanik odmeni.

A ovo je Arkanova poslednja fotografija uoči ubistva.

Željko je upucan u Interkontinentalu, mestu gde je najviše voleo da provede subotu, tu se oženio, osnovao stranku, hotel mu je bio kao druga kuća.

