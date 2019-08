NIŠLIJKA (23) DOŽIVELA HOROR KAD SE VRAĆALA IZ GRADA: Mladić (23) je zaskočio u ulazu zgrade, vukao joj šorts! Kad je video da hoće da pozove pomoć oteo joj telefon

Nišlijka stara 23 godine uz mnogo sreće i hrabrosti uspela je da se odbrani od S.S. (23) iz okoline Leskovca koji ju je fizički napao kako bi je, po svemu sudeći, silovao u ulazu zgrade u strogom centru Niša.

On je devojku ugurao u ulaz a potom je počeo da je grize i tuče, pokušavajući da joj skine šorts da bi na kraju, pošto ga je izgurala iz ulaza zgrade, pobegao sa njenim mobilnim telefonom. No, policija ga je iste noći pronašla i uhapsila.

Napadnuta devojka je te večeri bila sa momkom na žurci u jednom klubu na kojoj je u njenoj blizini bio i napadač sa dvojicom drugova. Primetila je da je gledao u nju celo veče, ali joj ni na kraju pameti bilo da će je te noći sačekati pred zgradom i napasti. Pošto ju je momak dopratio nadomak zgrade ona je krenula do obližnje pekare na Trgu Kralja Milana gde je ponovo srela S.S. koji joj je dobacivao.

- Ne poznajem ga, videla sam ga na žurci u drečavom roze duksu pa sam ga zapamtila. Dobacivao mi je „s kim se to ljubiš, koji su to slepci“. Nisam odreagovala već sam nastavila do pekare odakle sam izašla posle 10 minuta i krenula ka zgradi. Kada sam otvorila vrata od ulaza, s leđa me je gurnuo. Ja njega nisam ni videla, niti sam imala vremena da se odbranim niti da zatvorim vrata. Zatvorio brzo vrata, počeo je da me grize za obraze i da mi stiska vilicu. Bila sam u šoku, pokušala sam ga odgurnem i da se odbranim, priča napadnuta devojka koja iz razumljivih razloga želi anonimnost.

Napadač je u ulazu počeo da je vuče za šorts u pokušaju da ga skine.

- Sreća u nesreći je da sam kaiš mnogo stegla, tako da nije uspeo u nameri. Uspela sam da ga odgurnem a on je počeo da me udara u glavu pesnicama i da me vređa. Od siline udaraca sam pala, više nisam mogla da se branim, nastavio je da me bije, malo je falilo da se onesvestim. Nekako sam uspela dođem do telefona. Htela sam da pozvem pomoć. Kada je to video, krenuo je da mi otme telefon i tada je prestao da me tuče barem na trenutak. Ja sam to iskoristila da ga šutnem kako bih ga odugrnula od sebe. Kako sam to uradila, on se malo sklonio unazad. Uspela sam da ustanem i da ga nekako izguram kroz vrata koja se automatski zaključavaju i da ih zatvorim, priča ova devojka koja je još u šoku.

Ona kaže da je napadač imao nameru da je siluje, i da cilj nasrtanja nije bila pljačka jer je sve vreme pokušavao da joj skine šorts.

- Uopšte on meni nije oteo telefon i počeo da beži sa telefonom, oteo mi ga je iz ruke da ne bih pozvala nekog. Kada sam ga jedva izgurala iz ulaza i zaključala, on je ostao ispred vrata još neko vreme. Da je hteo samo telefon da ukrade i beži, bežao bi odmah a uzeo bi i novac koji sam imala kod sebe. Tek kada sam videla da odlazi, otišla sam u stan i zvala policiju. Dok sam se branila slomila sam nokte, minđušu mi je strgnuo, imam povrede noge i modrice po telu ali i bolje je i to nego da se nisam odbranila. Nije imao nameru da mi ukrade telefon, već da me siluje - kaže ona.

Policija je iste noći pronašla i uhapsila S. S. Protiv njega je odmah podneta krivična prijava zbog sumnje da je počinio razbojništvo. Nakon isteka mere zadržavanje do 48 časova on će biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu gde će biti nastavljen postupak protiv njega. . Policija je pronašla mobilni telefon i vratila ga oštećenoj.

Momak napadnute devojke kaže da je napadač sa još dvojicim drugova bio te večeri sa njima na istoj žurci i da su se u jednom trenutku našli za istim stolom.

- Pojavio sa sa još dvojicom mladića oko 2.30 časova za našim stolom. Bili su malo veseliji ali u jednom trenutku su počeli da udaraju rukama o sto i da lome. Jedan od njih, za koga se kasnije ispostavilo da je napadač, sve vreme je gledao u moju devojku nekim čudnim pogledom. Kada se oslobodio sto pored našeg, zamolio sam ih da pređu nakon čega je taj, koji je gledao u moju devojku počeo da priča: "znaš li ti ko je moj brat, znaš li ko sam ja". No, ipak su otišli od našeg stola i u nastavku večeri na žurci nije bilo problema. Kada sam je pratio do zgrade, nisam ga video u mojoj blizini, kaže momak napadnute devojke.

(Kurir.rs/Blic)

Kurir