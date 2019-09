SVIREPI UBICA BIO OPSEDNUT RELIGIJOM I SATANIZMOM: Ikonopisac izgubio razum, pa ubio babu u Nišu, kao u knjizi ZLOČIN I KAZNA!

Vladan Grahovac (26) iz Raške, student stomatologije i ikonopisac, koji je osumnjičen za svirepo ubistvo svoje nekadašnje komšinice Jelice Tatarovski (82) na Bulevaru Zorana Đinđića u Nišu, zločin je počinio na gotovo identičan način kao glavni junak romana "Zločin i kazna" Fjodora Dostojevskog.



Osumnjičeni Grahovac je, podsetimo, nesrećnu ženu izudarao čekićem po glavi, a potom je više od deset puta izbo nožem. Uhapšen je nakon četiri dana zahvaljujući sigurnosnim kamerama u zgradi i DNK tragu koji je ostavio za sobom.

Motiv

Kako saznajemo, Grahovac je u Nišu već stekao nadimak "niški Raskoljnikov", zbog toga što je njegova žrtva, kao u romanu Dostojevskog, stara žena, dok je on student sa finansijskim problemima.

- Pretpostavlja se da motiv zločina može biti novac, iako nesrećna žena nije bila imućna, što je znao i ubica. Grahovac je već duže vreme imao psihičke probleme zbog kojih je čak i pokušao samoubistvo, pa se ne isključuje i da je zločin počinio u nervnom rastrojstvu, bez ikakvog realnog razloga - kazao je za Kurir dobro obavešten izvor.

On dodaje da posebnu pažnju privlači i njegov Fejsbuk profil, na kome je samo dan nakon zločina okačio sliku iz horor filma "Mother Suspiriorum".

- U pitanju je noviji film koji je inspirisan klasičnom horor triologijom "Suspirija" iz sedamdesetih godina italijanskog reditelja Darija Arđenta. U filmu je reč o devojci koja odlazi iz rodnog mesta u veći grad na školovanje, a tamo ulazi u krug prijateljica za koje se ispostavlja da su veštice. To se može povezati s njim koji je iz manjeg mesta došao u Niš, u kom ne može da se snađe. Ukoliko se uzme u obzir njegova psihička nestabilnost, ne isključuje se mogućnost da je inspiraciju za zločin dobio upravo iz ovog filma - kazao je za Kurir dobro obavešten izvor.

Nisu ga prepoznali

Reporteri Kurira obišli su juče zgradu u kojoj se dogodio zločin, a stanari i dalje u neverici komentarišu da je ubica njihov bivši komšija.

- On i brat su stanovali preko puta žrtve i tako su se poznavali. Pričalo se i da je bio na lečenju jer je hteo da izvrši samoubistvo. Zašto su ga pustili u tom stanju, svi se pitamo. On je tada, pre dve i po godine, i otišao iz naše zgrade u Beograd i od tada ga niko nije video. Nismo ga prepoznali ni na nadzornim kamerama jer se ugojio. Znate kako je ovde. Blizu je Medicinski fakultet, kroz našu zgradu stalno špartaju neki studenti - pričaju komšije ispred zgrade.

Upravnik zgrade:

Možda je ubio jer mu je zatrebalo para

Upravnik zgrade N. I. takođe je zgrožen krvavim pirom.

- Njegov brat, koji je divan dečko, završio je fakultet i koliko znamo, otvorio ordinaciju u Raškoj. Vladan se odao alkoholu. Imao je psihičke probleme. Nismo imali nikakvih problema s njima, čak mogu da kažem da su bili divni momci. Onda je počeo pre dve i po godine da pravi probleme i ubrzo se odselio. Do tada je verovatno s našom pokojnom komšikom imao te odnose da ostavi ključ, baci đubre i te sitne komšijske stvari. Kako se on ponovo našao u Nišu, zaista ne znam, ali verovatno mu je ponestalo novca i setio se baka Jelice. Svi se pitaju koji je motiv i nema drugog do toga, bolesnom čoveku je zatrebala neka para i odlučio se na najgori čin - nevoljno nam je ispričao N. I.