NESHVATLJIVO UBISTVO I DAN DANAS ŠOKIRA SRBIJU: Dragoslav je donirao bubreg i spasao život tada 14-godišnjoj Verici, njen otac ga posle zaklao iz ljubomore

Ovog oktobra navršava se 12 godina od jednog od najbizarnijih zločina u Srbiji, koji i danas šokira sve koji za njega čuju! Tog 15. oktobra 2007. Milenko Burmazović (48) u selu Bređak kod Loznice zaklao je Dragoslava Tešića (58), koji je ranije dao bubreg Milenkovoj ćerki Verici (14) i tako joj spasao život.

Motiv za ovaj svirepi zločin, kako se godinama priča po selu, bila je Milenkova sumnja da je Dragoslav "imao nešto sa njegovom suprugom Milicom", ali se prava istina i dalje ne zna.

O tragičnom događaju io dan danas svi meštani samo odmahnuju glavom. U dvorištu kuće pokojnog Dragoslava, njegova udovicu Leposava (68) uz bolan uzdah priča sve detalje tragedije koja se pred njenom kapijom odigrala pre više od jedne decenije.

- Sve je počelo kada se Dragoslav u kafani u Loznici sreo sa Milenkom, koji je iz obližnjeg Velikog Sela. On mu se tada požalio da će jedna od njegovih šest ćerki Verica, koja je imala četrnaest godina, umreti jer su joj otkazala oba bubrega i da ne zna šta da radi jer ni njegov ni ženin ne odgovaraju. Moj muž, kakav je bio dobari naivan, odmah je rekao: "Ako nema ko da da, ja ću." Kada je došao kući, i sin i ćerka i ja smo pokušavali da ga ubedimo da to ne čini. Ne što nismo humani, nego jer se bubreg čuva za nekoga od svoje dece, ako ne daj Bože zatreba. Međutim, on je bio nepokolebljiv i stalno ponavljao "šta je život ako ne možete nekome da pomognete i da mu ga ulepšate". Tako je krajem marta 2006. Dragoslav dao Verici svoj bubreg iomogućio joj da živi - priča skrhana Leposava. Kako dodaje, posle te operacije Milenko i Dragoslav su počeli da se druže i Milenko ga je čak zvao ,,pobratimom". Sve je bilo u redu do te proklete subote, 13. oktobra, kada je Milenko došao kod nas u goste sa svojom ženom Milicom. On je iz čista mira počeo da je vređa, da viče da je kurva i da je udara. Moj Dragoslav je rekao da to ne može da radi u njegovoj kući. Milica je pobegla, a moj muž je pozvao policiju, koja je uhapsila Milenka. Dok je on bio u pritvoru, po njegovu ženu je došao rodak i odveo je u Beograd u Sigurnu kuću - priča Leposava i dodaje da je pritvor trajao tek nekoliko sati, jer je Milenko bio bivši policajac.

Bez kajanja

Po izlasku iz pritvora 15. oktobra, navodi Leposava, Milenko je došao kući i nije zatekao svoju ženu. Ne znajući da je Beogradu, pomislio je da je otišla kod Dragoslava.

- Bio je ponedeljak jutro kad je došao kod nas. Rekao je da ona u mu treba Dragoslav, ali pošto je on bio u prodavnici, ostao je da ga sačeka. Tražio mi je da mu skuvam slađu kafu. Kada sam kroz prozor videla muža na ulici, samo sam izustila: ,,Eno Dragoslava" i Milenko je odmah izašao. Ubrzo sam čula buku ispred kuće, istrčala napolje i videla svog muža krvavog kako leži na ulici ispred na-še kapije. Milenko ga je prvo ubo nožem u nogu, a onda je presekao vratnu arteriju i zaklao ga. I na sve to, on je samo sa strane čučnuo i zapalio cigaretu bez trunke kajanja! - kroz suze se priseća Leposava.

