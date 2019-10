TRAGEDIJA! DEČAK (13) POGINUO U KUĆI KOD BAČKE PALANKE Rekao je: "Tata, pecka me struja" i pao kao pokošen!

David Ninkov (13) iz Silbaša kod Bačke Palanke poginuo je na terasi svoje kuće kada ga je udarila struja dok je pomagao ocu Zoranu da ušrafi tiplove.

Tragedija se dogodila u ponedeljak po podne, a Zoran Ninkov, koji je bio sa sinom u trenutku nesreće, kaže da je David prišao da mu pomogne dok je nameštao terasicu na pomoćnom objektu.



- Hteo sam da postavim metalnu konstrukciju iznad vrata, a David je zavrtao šraf. Odjednom je pao sa metalnih merdevina. Pokušao sam da mu pomognem, pozvao sam komšije, stigli su lekari, ali, nažalost, mom detetu nije bilo spasa. Zašto struja nije ubila mene, umesto mog Davida. Šta ćemo i kako ćemo bez njega? Cela škola plače. Bio je omiljen među drugarima - rekao je juče neutešni dečakov otac.

Neutešan... Zoran Ninkov foto: Sonja Spasić

Probušio kabl

Davidov deka smogao je juče snage i ispričao za Kurir da niko nije mogao da pretpostavi da će u trenu ostati bez Davida.

- Zoran je u ponedeljak nameštao terasicu. Hteo je da to sve bude lepo pričvršćeno i bezbedno. Zbog toga je bušio zid, nameravao je da stavi tiplove. Međutim, probušio je strujni kabl a da to nije ni znao. Bušilica ima izolaciju i njega ništa nije peckalo - priča deda.

Sav u suzama, kaže da je Zoran u jednom trenutku pozvao sina i rekao mu: „Davide, dođi da mi pomogneš i provučeš tiplove“.

- A on, dete, šta će. Poslušan kao i uvek, odmah je priskočio u pomoć - kaže on i nastavlja:

- Čim je provukao šraf s tiplom kroz rupu, počelo je da varniči. Samo je uspeo da izusti: „Tata, pecka me struja!“ i pao je kao pokošen. Strujni udar je bio jak. Zoran je sišao s merdevina, svi smo skočili i pokušali da mu pomognemo, oživljavali smo ga, ali uzalud.

Hitna pomoć je brzo stigla, ali je on na putu do bolnice preminuo.

Majka: Umesto da mu spremam odelo za maturu, ja ga oblačim za sahranu foto: Sonja Spasić

Najbolje dete

Ispred kuće porodice Ninkov juče su se okupili brojni rođaci, prijatelji i komšije. Davidova majka Marta, skrhana od bola, sa suprugom i ćerkama, krenula je put Novog Sada da preuzme sinovljevo telo.

- Umesto da mu ovo odelo spremam za maturu, ja ga oblačim za sahranu - bilo je sve što je nesrećna žena uspela da kaže, držeći belu košulju u rukama, a onda je briznula u plač.

Tragično nastradali David bio je učenik osnovne škole u Silbašu, a svi za njega, kao i čitavu njegovu porodicu imaju samo reči hvale.

- Naš David je bio dobar, najbolji! Šta smo bogu zgrešili da nas ovakva nesreća snađe - rekao je juče neutešni deka.

Komšije ne veruju BIO JE ZLATNO DETE Komšije ove porodice juče su s nevericom komentarisale da ne mogu da veruju da je mališan stradao na ovakav način.

- Zoran i Marta imaju dve starije ćerke i Davida. Šta reći, zlatno dete, vredno, pametno, a eto šta se dogodilo. Cela ulica se juče sjatila da mu pomogne, ali spasa mu nije bilo. Voleo je da svira akustičnu gitaru. Bio je baš nadaren za muziku. Često je svirao i iz njihove kuće je dopirala muzika - kažu komšije.

Kurir.rs/Jelena Ivić Foto: Sonja Spasić,Privatna Arhiva

Kurir