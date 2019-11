AHMO JE FATALNU PEKARKU UPUCAO U GLAVU, PA POKUŠAO DA SE UBIJE: Evo u kakvom se stanju nalazi Gordana posle 17 dana, i šta se dešava s njenim napadačem

Stanje Gordane Kukolj (37), koju je pre 15 dana u pekari "Dada" ranio Ahmo Huseinović (60), koji je zatim pokušao i da sebi oduzme život, stabilno je i ona će uskoro biti otpuštena iz bolnice.

I napadač Ahmo Huseinović se, prema istim informacijama, oporavlja, ali će (kako se očekuje) umesto da oporavak nastavi kod kuće biti prevezen u tužilaštvo, na saslušanje u vezi sa ranjavanjem Gordane Kukolj. Očekuje se i da Huseinović tada objasni zašto je pucao u Gordanu Kukolj. U istrazi će biti saslušana i ranjena žena.

Huseinović je tog petka 25. oktobra ušao u pekaru "Dada" na Čukaričkoj padini u kojoj je radila Gordana Kukolj. Počeo da je da razbija sve pred sobom. Nakon toga zapucao je u Gordanu, a kada je ranjena pala na zemlju, pucao je sebi u glavu. Gordana Kukolj je zadobila povrede ruku i glave opasne po život, dok je Ahmo, takođe teško povređen, jer je ispalio sebi metak u čelo. Oboje su prevezeni u Urgentni centar, gde su, zbog teškog stanja, danima bili smešteni na Odeljenju intenzivne nege.

Navodno, motiv napada je bila ljubomora Ahma Huseinovića. Prema nezvaničnim informacijama, Gordana Kukolj i Ahmo Huseinović su bili u vezi tri nedelje, a onda je ona odlučila da ga ostavi jer nije želela da vara i laže muža. Nekoliko dana pre pucnjave u pekari, Gordana Kukolj, Ahmo Huseinović i njen muž su se našli i razgovarali o svemu. Ona mu je pred suprugom ponovila da je pogrešila i da sa njim ne želi da ima više ništa jer želi da sačuva brak.

Međutim, on to nije hteo da prihvati. Ahmo je navodno bivšoj ljubavnici nastavio da šalje poruke, pa je Gordana sa suprugom otišla u policijsku stanicu da se raspita šta da radi ako ne bude prestao da joj šalje poruke. Ona je u policijskoj stanici priznala da je sa Ahmom bila u vezi tri nedelje, da ga je ostavila i da je on sada uznemirava. Međutim, na pitanje policajca da li želi da ga prijavi, odgovorila je ne, zbog čega protiv njega nije postojala zvanična prijava.

Gordanine kolege su nakon što je Ahmo pokušao da je ubije negirale da su njih dvoje bili u emotivnoj vezi.

- Naša koleginica Gordana nije varala svog muža, to možemo da garantujemo. Taj manijak je nju dugo proganjao, a pre nekoliko dana ona je ceo slučaj sa svojim suprugom Veliborom i prijavila policiji - rekle su Gordanine koleginice.

One su izjavile da poznaju i napadača, jer je, kako su navele, Ahmo Huseinović bio njihova stalna mušterija.

- Tu ne sme biti reči o nekakvoj prevari muža. Gordana je lepa žena, pristojna, ljubazna, a Ahmo je naša stalna mušterija. On je često dolazio kod nas da pazari i verovatno mu se Gordana tako i svidela. Našao je njen broj i počeo da je uznemirava porukama i stalnim dolascima u radnju - objasnile su radnice pekare. Jedna od radnica pekare dodaje da je to postalo toliko nesnosno za nju, da je o svemu tome obavestila muža, a pre nekoliko dana, prema njenim rečima, oni su zajedno otišli u policiju da prijave slučaj.

Gordanin suprug Velibor K, sa kojim ima četvoro dece, od kojih najstarije ima 16, dok najmlađe dete nema ni tri pune godine, posle pokušaja ubistva žene nije želeo da priča za medije. Ni porodica napadača, supruga i dvojica sinova, nisu se oglašavali posle pokušaja ubistva i samoubistva u pekari.

Prema svemu sudeći, Huseinoviću će se suditi za ubistvo u pokušaju. To u ovom trenutku ne može biti potvrđeno ni iz tužilaštva ni iz policije, ali takav se zaključak logički nameće. U tom slučaju, postoji mogućnost da osumnjičeni bude osuđen i na najtežu kaznu, koja je propisana za teško ubistvo. To zavisi od toga da li će se u istrazi utvrditi da li je napadač imao umišljaj da usmrti Gordanu, ali u tome prosto nije uspeo. Realnija je mogućnost da će Huseinović (ako bude osuđen) biti suočen sa nešto nižom kaznom, opet, u zavisnosti od njegovog dosijea, kako se držao pred sudom i ostalih okolnosti.

