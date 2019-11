TRAGEDIJA U TUTINU: Vozač kamiona (27) poginuo prilikom prevrtanja kamiona

TUTIN - Novopazarac Asmir S. (27) poginuo je oko 13 časova u naselju Dubovo, kraj Tutina, kada se prevrnuo kamion kojim je upravljao, nezvanično saznaje radio Sto plus.

Po nepotvrđenim informacijama, Asmir S. je upravljao kiperom nad kojim je izgubio kontrolu prilikom istovara zemlje.

"Došlo je do prevrtanja kamiona, tokom kojeg je Asmir S. teško povređen. Kolege su ga transportovale do tutinskog Doma zdravlja, ali je već bio u besvesnom stanju, pa su doktori oko 13.30 konstatovali smrt", rečeno je radiju Sto plus iz policijskih izvora.

Uz prisustvo dežurnog tužioca, izvršen je uvidjaj na mestu pogibije.

(Kurir.rs/Beta)

Kurir