RAZBOJNIŠTVO U ZEMUN POLJU: Taksista optužio vračaru da mu je uzela 170.000 evra!

Kijara Đ. (34) uhapšena je pre dva dana nakon što je još prošle godine taksista S. T. iz Zemun polja prijavio da mu je ženska osoba, koja se predstavljala kao gatara, upala u stan sa dvojicom muškaraca i iz ormana u spavaćoj sobi ukrala neverovatnih 170.000 evra, koje je tu čuvao.

Gatara je nakon hapšenja, uz krivičnu prijavu za tešku krađu, sprovedena na saslušanje u tužilaštvo, dok se za dvojicom njenih saučesnika i dalje traga. - U krivičnoj prijavi bilo je navedeno da je Kijara Đ. sa dvojicom saučesnika, za kojima se još uvek traga, došla na vrata oštećenog i nudila mu uslugu gatanja i skidanja crne magije.

Nekoliko dana nakon toga se vratila sa prijateljima i iz ormana čoveka koji je podneo prijavu uzela 170.000 evra. Ona je nakon hapšenja, koje se nedavno desilo, zadržana u policiji 48 sati - objašnjava izvor Kurira upoznat sa slučajem.

On, međutim, dodaje da do preokreta dolazi na saslušanju u tužilaštvu. - Pred tužiocem je negirala da je ikad bila u stanu taksiste, kao i da je iz njega odnela 170.000 evra. Ona nije osporila da je možda dolazila da prosi, ali da nijednog trenutka nije ušla u stan oštećenog. S obzirom na to da nije bilo dokaza koji tvrde suprotno, kao i da je zasad terete samo optužbe taksiste, tužilaštvo je moralo da joj ukine zadržavanje i ona je puštena na slobodu - kaže naš sagovornik i dodaje:

- U narednim danima biće ispitan i opljačkani taksista, nakon čega će biti poznato u kom pravcu će se odvijati istraga.

Kurir.rs / J. R.

Foto: Shutterstock

Kurir