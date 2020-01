POKUŠAJ UBISTVA U ŠAPCU: Nožem napao druga na dočeku

Šabačka policija uhapsila je Đ. Đ. (29) iz ovog grada zbog sumnje da je pokušao da ubije svog druga M. L. (38) na dočeku Pravoslavne nove godine.

Kako saznajemo, mladići su zajedno bili u kući napadača na dočeku. - Njih dvojica su inače iz istog društva i našli su se u kući kako bi dočekali Pravoslavnu novu godinu.

Posle nekog vremena, počeli su da se svađaju, a na kraju i tuku. Đ. Đ. je dograbio nož i mahao njime ka M. L., a na kraju ga je više puta i izbo po telu - kaže izvor:

- Povređeni mladić prebačen je u šabačku bolnicu, gde mu je pružena pomoć. Zbog težine povreda delo je okarakterisano kao pokušaj ubistva - dodao je naš izvor iz istrage.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužilaštvu. - Posle saslušanja, sudija za prethodni postupak višeg suda u Šapcu odredio mu je pritvor do 30 dana - dodao je naš izvor.

Kurir.rs/ A. M. Foto: Shutter

