ŠOK! ŠKALJARCE LIKVIDIRALI PLAĆENICI IZ MEKSIKA: Ubijaju NEMILOSRDNO čak i pred decom! VAŽNI SU SAMO NOVAC I ROBA

Prema pisanju tamošnjih medija, uskoro će u Srbiju doputovati predstavnici grčke policije, kako bi sa kolegama u Beogradu razgovarali na temu ove surove likvidacije pred ženama i decom dvojice Crnogoraca.

U grčkoj policiji, kako list navodi, smatraju da je neophodna bliža saradnja sa MUP Srbije, kako bi se stalo na put ovakvim obračunima. Ono na šta se stavlja akcenat u celom slučaju jeste da se utvrdi da li su se Dedović i Stamatović u Grčkoj skrivali ili su odlučili da svoja "poslovanja" prebace u ovu zemlju

Grčki mediji objavili su u sredu i fotografije na kojima se vide četvorica muškaraca, obučena u crno, kako dolaze do restorana, kao i kako se nekoliko minuta kasnije udaljavaju. Sumnja se da je reč o napadačima na Dedovića i Stamatovića, pošto su prema rečima očevidaca u restoran ušla upravo četvorica maskiranih muškaraca. Kamere u samom restoranu tada nisu radile, ali su u funkciji bile one na okolnim zgradama.

Ono što sve najviše zabrinjava jeste način na koji su ubijena dvojica Crnogoraca, na javnom mestu, u prostoriji punoj ljudi, pred članovima porodice. Po sličnom scenariju, samo nekoliko dana ranije na Bežanijskoj kosi u Beogradu, ispred troje male dece u kolima je ubijen Marko Vuković. Ovog Kotoranina, koji je dugo vremena bio pomorac, mediji su dovodili u vezu sa trgovinom narkoticima, ali policija ga nije imala u evidenciji i, navodno, nije pripadao ni "kavačkom", niti "škaljarskom" klanu, koji su u višegodišnjem sukobu.

Kriminolog Zlatko Nikolić objašnjava da je "isti rukopis" ubistava u Atini i na Bežanijskoj kosi:

- Način na koji su te likvidacije obavljene ukazuje da je očigledno reč o istom nalogodavcu, a možda je ista i ekipa koja ih je izvršila i koja radi tako da ne poštuje ono što se nekada zvalo "kodeks kriminalaca". U Meksiku i Južnoj Americi takvih obračuna imate koliko hoćete, a oni koji sa njima sarađuju i odakle kupuju drogu, očigledno su preuzeli i ovakav način likvidacija. Važni su samo novac i roba. To je sveto i na prvom mestu, a ubistva žena, dece, prolaznika, sve je to kolateralna šteta. Ništa lično, kako oni to smatraju, već deo posla, koji se malo iskomplikovao.

Mediji spekulišu da su škaljarce ubili upravo meksički plaćenici. Kao mogući izvršioci najčešće se pominju ljudi iz suparničkog "kavačkog klana", a ne isključuje se ni mogućnost da je to naručio neko mnogo jači od "kavčana".

Profesor psihologije kriminala Dobrivoje Radovanović kaže nam da su se početkom devedesetih ubistva u Srbiji obavljala tako da nema kolateralne štete:

- Žrtve nisu ubijane u prisustvu drugih osoba. Paralelno sa razvojem narko-kriminala to se promenilo, pa su počele likvidacije u prisustvu devojaka, prijatelja, postavljane su bombe ispod automobila usred dana, kad ima prolaznika. Sad je eskaliralo i ubijaju se nemilosrdno i u prisustvu članova porodice i iz automatskog oružja, što znači da ne vode računa da li će biti i drugih žrtava. Međutim, postoji zadnja crta profesionalizma, ako se tako može reći, a to je što su "precizni" i uglavnom ne povrede ljude u okolini.

Radovanović navodi da je sam način likvidacija bezobziran i može se govoriti o novom stilu egzekutora koji su angažovani, jer mafijaški bosovi ne ubijaju lično. U kom pravcu sve to ide, u budućnosti se mogu očekivati i likvidacije članova porodice. I nije tu u pitanju samo čist posao i mafijaška likvidacija, ima tu i etničkih karakteristika ovog područja, mržnje i osvete sa primesama krvne - smatra Radovanović.

Crnogorski mediji navode da je šestogodišnji rat klanova, započet zbog trgovine narkoticima, postao regionalni problem, jer njihove bezbednosne službe nisu uradile skoro ništa da spreče sukobe kriminalnih grupa. Tamošnji stručnjaci za oblast kriminala navode da se poligon za obračune u dobroj meri preselio u evropske metropole, ali da za to nije zaslužna policija, već pretpostavka članova klanova da će tamo biti bezbedniji.

Sukob odneo 45 života "Škaljarci" i "kavčani" su nekada bili jedinstvena kriminalna grupa iz Kotora. Raskol se dogodio 2014. i to zbog 200 kilograma kokaina koji je nestao iz "štek" stana u Valensiji. Prva žrtva njihovog sukoba bio je "škaljarac" Goran Radoman (na slici), ubijen u februaru 2015. u podzemnoj garaži zgrade na Novom Beogradu, u kojoj je iznajmljivao stan. Na mestu ubistva pronađeno je 25 čaura. Način na koji je izvršeno, ovo ubistvo se smatra za jedno od najprofesionalnijih. Procenjuje se da je u ratu "škaljaraca" i "kavčana" likvidirano oko 45 ljudi, a za petoro se veruje da su greškom ubijeni. Pretpostavlja se da su Dedović i Stamatović poslednje žrtve u ovom sukobu.

Grčki istražni organi su početkom decembra 2017. godine u letovalištu Varkizi uhapsili srpskog državljanina Martina Matijaševića, zbog sumnje da je deo lanca organizovane kriminalne grupe koja je narkoticima snabdevala poznate osobe u Atini. Pored Matijaševića, istragu su ubrzo poveli i protiv Jovana Vukotića, ali i jednog slovenačkog državljanina. Nakon pretresa luksuzne vile u kojoj je uhapšen Matijašević, pronađeno je 135 kilograma kokaina, čija se vrednost, kako je objavljeno, na crnom tržištu procenjuje na oko pet miliona evra.

Droga je, navodno, u grčku prestonicu dopremana iz zemalja Južne Amerike. Distribuirana je po noćnim klubovima, ali i po kućama, naročito u vreme žurki i proslava bogataša.

Grci su u decembru 2018. našem Tužilaštvu za organizovani kriminal podneli zahtev da oni preuzmu krivično gonjenje Vukotića, što TOK nije prihvatio. Kako su utvrdili, nije bilo dovoljno osnova za sumnju koja je potrebna za vođenje istrage protiv Vukotića po našem zakonu.

