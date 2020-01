SINIŠA (70) ZAVRŠIO U DUŠEVNOJ BOLNICI JER VOLI DEVOJKU (20): Proglasili me ludim jer sam zaljubljen u 50 godina mlađu!

Nisam proganjao bivšu devojku (20), samo sam bio zaljubljen, a sud me je proglasio krivim i sada moram da idem na psihijatrijsko lečenje u Gornju Toponicu!

Ovako za Kurir počinje svoju nesvakidašnju priču Siniša V. (70) iz sela Krušce kod Niša, koji je pred Osnovnim sudom osuđen zbog krivičnog dela proganjanja. Deda Siniša će morati da ide u duševnu bolnicu i to u ustanovu zatvorenog tipa!

Našla drugog

Naime, sud tereti ovog Nišliju da je proganjao 50 godina mlađu devojku, s kojom je neko vreme bio u emotivnoj vezi.

- Siniša i oštećena su se upoznali 2017. godine. On joj se neko vreme udvarao, a onda su otpočeli i vezu. Njihova veza je trajala godinu dana, a Siniša joj je za sve to vreme i novčano pomagao jer je bila u lošoj materijalnoj situaciji. Problem između deke i njegove devojke nastao je kada je ona našla novog momka i raskinula vezu. Pošto se deka zaljubio, počeo je da opseda bivšu porukama i pozivima, pa se ona obratila policiji za pomoć - objašnjava naš izvor kako je Siniša V. osuđen na psihijatrijsko lečenje.

Međutim, zaljubljeni Nišlija kaže za Kurir „da on nije nikoga napao, niti maltretirao“.

- Samo sam hteo da opet budemo zajedno, a duguje mi i pozamašnu svotu novca, a za to imam i dokaz - moje blokče, u koje sam lupao recke i zapisivao koliko mi je ostala dužna. Upoznao sam je preko nekog šofera. Bila je konobarica i ja sam joj se nabacivao. Nije odmah pristala da bude sa mnom, ali posle nekog vremena jeste. Davao sam joj i novac i sve zapisivao. Malo sam to radio iz sažaljenja, jer živi u trošnoj kući, a onda mi je i prirasla srcu. Nisam ni slutio da ću zbog toga zdrav i prav da idem da se lečim u Toponici. Jeste da pijem lek, jer sam bio depresivan, ali mislim da ću uskoro da prekinem s tom terapijom - kaže naš sagovornik i objašnjava zbog čega se njegova ljubavna priča završila.

- Počela je da me izbegava, a tu se isprečio i taj neki momak. Mene su trojica mladića pretukla, imao sam i povrede. To se desilo kada sam je tražio po Nišu, kada je izbegavala moje pozive. To nije bilo proganjanje, nego sam hteo da sednemo i porazgovaramo - kaže Siniša V.

Blokče s reckama

Siniša kaže da, osim što je ogorčen zbog presude, sada želi da namiri i svoj dug.

- Kupovao sam joj telefone, plaćao račune. Samo jedan račun za telefon bio joj je 22.000 dinara. Pošto sam sve zapisivao i vodio evidenciju, ostala mi je dužna oko 500 evra - kaže Sinša V. dok pokazuje blokče s reckama.

Advokat osuđenog DEKA NIJE OPASAN, VEĆ JE ZALJUBLJEN foto: Privatna Arhiva Bratislav Savić, advokat osuđenog Nišlije, kaže da nije bilo razloga da njegov klijent bude osuđen na obavezno psihijatrijsko lečenje u ustanovi zatvorenog tipa, jer on nije opasan po okolinu. - Uložili smo žalbu na presudu, ali je ona odbijena. Deka nije kriv što se zaljubio. On nije opasan, već je zaljubljen. Ako ćemo pošteno, po svesci koju nam je pokazao, devojka mu duguje novac - napominje Savić.

