I KRIMOSIMA JE PORODICA SLABA TAČKA: U potrazi za šefovima klanova i policija i plaćene ubice PRATE NJIHOVE SUPRUGE!

Kako su ubice, tačnije njihva logistika, locirali Dedovića i Stamatovića, koji su već godinama izmicali balkanskim policijama nije utvrđeno, ali je pretpostavka grčkih istražitelja da su ih do njih dovele upravo supruge ove dvojice Crnogoraca. Naime, supruge Dedovića i Stamatovića, sa decom, pred Novu godinupridružile su se supruzima u Atini, gde su se njih dvojica skrivali. U prestonicu Grčke familije Dedović i Stamatović stigle su preko Srbije, da bi 19. januara uveče, upravo za vreme porodičnog okupljanja, u restoran upala četvorica maskiranih egzekutora i sasula na desetine metaka u dvojicu Crnogoraca. Tada je povređena i Stamatovićeva supruga Mileva, koja se ubrzo oporavila.

foto: Screenshot, Interpol

- Retki su obični ljudi, ali i kriminalci koji mogu da odole da posle dugo vremena ne vide svoje najmilije. I njima je kao većini porodica slaba tačka. Mesecima, ili godinama su u bekstvu, decu, supruge, roditelje, za to vreme nisu videli. Doduše, sada je tehnologija razvijena pa postoji mogućnost da se na daljinu i vide, ali to ne može da zameni zagrljaj sa suprugom, ćerkom, sinom ili majkom. Iz tog razloga je najlakše pratiti porodicu begunca. U jednom trenutku neko od njih će se sastati sa njim ili će bar on stupiti u kontakt sa njima i tako olakšati posao policiji - kaže sagovornik "Blica" iz bezbednosnih struktura.

Ali ne prate porodice begunaca samo istražitelji kojima je cilj da ih smeste iza rešetaka već i konkurencija u kriminalnim poslovima, što potvrđuje i likvidacija u Atini.

- I dok je policiji cilj da prateći najčešće ženu begunca locira i uhapsi, kriminalcima je u interesu da ga eliminišu. U retkim slučajevima, kao što je u Atini, ne prezaju od toga da pucaju i ako su tu žena i deca, koji su ih upravo i doveli do njega - konstatuje naš sagovornik.

Proteklih godina nije bilo egzekucija begunaca u prisustvu porodica, jer, kako napominje naš sagovornik, policija je preduhitrila rivale begunaca i stigla do njih upravo preko žena, ali i ljubavnica.

Praćenjem žene, sinova blizanaca, majke i sestre, policija je prošlog septembra na Francuskoj rivijeri u Kanu locirala i Beograđanina Marka Đorđevića (33), zvanog Markeđani, osumnjičenog za ubistvo Luke Radulovića. Skoro godinu i po dana uspevao da je izmiče potrazi, ali na kraju nije odoleo da vidi najbliže pa su oni iz Beograda, preko Italije, krenuli put mondenskog letovališta. Inspektori su ih pratili, i Đorđeviću stavili lisice na ruke u vili, koja mu je već izvesno vreme bila utočište.I Dejan Milenković Bagzi, kao i Dedović i Stamatović, lociran je u Grčkoj, ali u Solunu 2004. nakon što je policija pratila telefonske razgovore njegove supruge Jasne.

foto: Profimedia

U to vreme "zemunac", a kasnije svedok-saradnik, uhapšen je nakon što je njegova supruga došla u Grčku. Aleksandar Simović takođe "zemunac" uhapšen je u Beogradu, u novembru 2006, a do policiju je do ovog begunca odvela njegova supruga Zorana.Posle hapšenja Luke Bojovića u Valensiji, pre skoro osam godina, javnost je spekulisala da je policiju do njega odvela njegova žena Barbara, sa kojom ima troje dece. Navodno, kada su njihova deca krenula u školu, a Barbara otvorila poslastičarnicu u toj luci, bezbednosne službe su posumnjale da je i Luka u blizini, što je, kako se ispostavilo, i bilo tačno.

foto: Aleksandar Jovanović Cile, Profimedia

Nakon što je uhapšen Luka, privedena je i njegova životna saputnica, ali je uskoro puštena. Navodno je u stanu u kome se krio Luka policija našla pisma koja mu je slala supruga, inače ćerka proslavljenog golmana crno-belih Petra Borote.Posle hapšenja Jovice Vukotića, koji takođe važi za jednog od vođa "škaljaraca", u Antaliji septembra 2018, u medijima su se pojavile informacije da su bezbednosne službe do njega došle prateći njegovu slabu tačku, srpsku manekenku Dejanu Živković. Manekenka ga je prethodno posećivala dok je bio u zatvoru u Spužu, a sa njegovim ocem dolazila i na suđenje u Beogradu.

foto: Printscreen Instagram, Zorana Jevtić

Mađarska policija pokušala je da praćenjem devojke Niki, sa kojom je navodno Čaba Der bio u vezi, locira i ovog plaćenog ubicu.Međutim, ona ih je prozrela i navodno je policajcu koji ju je pratio rekla da ga tako neće naći. Iako je Niki nadigrala policiju, ipak su ga bezbednosne službe našle u Pragu i uhapsile.

foto: Facebook

Baranin Zijad Nurković, kum Alana Kožara, vođe barske kriminalne grupe bliske "škaljarcima", ubijen je prošlog aprila u Malagi, naočigled trudne supruge i ćerkice.Sumnja se da je njihovo kretanje otkriveno praćenjem Instagram naloga njegove supruge, inače influenserke iz Crne Gore.

Kurir.rs/Blic

Foto Profimedia

Kurir