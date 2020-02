SKOLE SE KLEO DA NIJE UBIO ARKANA, ALI OVO JE PREĆUTAO! Prvi je izjavio saučešće, a posle 3 mecesa SUROVO JE UBIJEN!

BEOGRAD - Pre 20 godina, 15. januara 2000. ubijen je Željko Ražnatović Arkan, a za samo nekoliko nedelja, počela je krvava osveta! Ubijeni su Branislav Lainović Dugi, Zoran Davidović Ćanda, Radoslav Trlajić Tralaja, bilo je "kolateralnih" žrtava, potom i Zoran Uskoković Skole, a godinama kasnije mnogi drugi.

Kada su u „Interkontinentalu“ ubijeni Željko Ražnatović Arkan, Milenko Mandić i Dragan Garić, kao jedan od organizatora trostruke likvidacije spominjan je Zoran Uskoković. Iako je po novinama pisao da nema nikakve veze sa ovom mafijaškom likvidacijom, ubijen je posle samo nekoliko meseci.

Čovek koji se gotovo nikada nije oglašavao u medijima, međutim, u tom periodu je odlučio da se oglasi i iznese svoju verziju uloge u Arkanovom ubistvu.

Govorilo se: "Arkana je ubio onaj koji mu je prvi dao čitulju". A, Skole je bio taj koji se među prvima poslednji put oprostio od Ražnatovića. Da li je to bilo dovoljno da ga i optuže za njegovu smrt ostalo je do danas nepoznato.

U poslednjem intervjuu koji je dao autoru filma „Vidimo se u čitulji“ Vojislavu Tufegdžiću, Skole je, između ostalog, rekao da mu je neprijatno zbog toga što putem medija mora da demantuje glasine o svojoj umešanosti u zločin.

Ubili ga članovi „zemunskog klana“... Zoran Uskoković Skole, foto: Privatna Arhiva

Zajednički poslovi

- Čitav Beograd zna da smo Arkan i ja imali zajedničke poslove vezane za fudbal, da smo ulagali u dobre igrače, ali da smo sarađivali i u drugim poslovima. Bili smo dobri prijatelji. Nikada nismo razmenili ružnu reč, niti dolazili u situaciju da se zbog nečega posvađamo. Kad je Arkan ubijen, zvao sam i Cecu i Mandićevu porodicu da izjavim saučešće. Dao sam umrlice prijateljima. Niko od uhapšenih za ubistvo u istrazi me nije pomenuo - rekao je Skole u intervjuu koji je dao oko mesec i po dana posle ubistva Željka Ražnatovića Arkana, po povratku u Srbiju iz inostranstva, gde je bio u vreme atentata u „Interkontinentalu“.

Ostala udovica... Svetlana Ceca Ražnatović, foto: EPA/Saša Stanković

Uskoković je istakao da sumnja da mu neko podmeće zločin, „najverovatnije policija, jer novinari to sigurno ne rade na svoju ruku“.

- Nisam imao nikakav motiv za tako nešto, nikakvih dokaza za takvu tvrdnju nema, isključivo se bavim gradnjom objekata u Švedskoj i Španiji. Kao organizator ubistva u „Interkontinentalu“ pomenut sam bez ikakvog razloga jer poznajem neke od mladića koji su umešani u zločin. Pošto nisam ni fudbaler ni estradna ličnost da bih se ubuduće pojavljivao u medijima, ovako sam samo hteo da pokažem da sam održao reč i došao kući, jer ne postoji razlog da to ne uradim - rekao je Uskoković.

Likvidiran u sačekuši… Željko Ražnatović Arkan, foto: EPA/ Drago Vejnović

On je objasnio da je u Beograd stigao na nekoliko meseci, da je u inostranstvu s poslovnim partnerima imao neprijatnosti zbog pisanja medija u Srbiji, pošto su to odmah prenele i novine u inostranstvu. Međutim, naveo je Skole, uspeo je da izgladi sve nesporazume, a da to nije učinio, svakako bi tužio medije u Srbiji za nadoknadu štete.

Policija ga nije saslušala

- Niko iz policije me u međuvremenu nije tražio jer znaju da za to nema razloga. U Beogradu se ponašam uobičajeno i izlazim na mesta na koja sam i ranije rado išao. Opet ne mogu ljudima da zabranim da misle šta hoće. Moji brojevi telefona su godinama isti, nisam ih menjao, a niko me nije zvao da me pita bilo šta - rekao je Skole.

Tri meseca nakon ubistva Arkana, 27. aprila 2000. godine, u filmskoj poteri po ulicama Beograda pripadnici „zemunskog klana“ likvidirali su Uskokovića.

Međutim, u poslednjem intervjuu koji je dao autoru knjige „Vidimo se u čitulji“ potvrdio je da je posle likvidacije pozvao udovicu Svetlanu Cecu Ražnatović i izjavio joj saučešće. Iako je tvrdio da je s Arkanom bio u dobrim odnosima, jedan Skoletov poznanik je u istoj knjizi ispričao da je zapravo sukob Skoleta i Arkana počeo mnogo pre ubistva. Skole je, prema ovoj priči, bio ubeđen da će ga Arkan likvidirati.

Pozajmica postala dug

- Arkan je jednom prilikom zamolio Skoleta, s kojim je u to vreme imao korektne odnose, da mu pozajmi 80.000 nemačkih maraka. Novac mu je, navodno, bio potreban za obaveze prema pripadnicima Srpske dobrovoljačke garde. Skole mu je bez reči pozajmio novac, a nikakav razgovor o roku njegovog vraćanja nisu vodili. Prošlo je nekoliko meseci kada je Skole napomenuo Arkanu da bi bilo zgodno da mu vrati pozajmicu. Arkan mu je nonšalantno odgovorio: „Ma pusti, to je tvoja donacija za gardu.“ Skole, međutim, nije bio čovek koji olako prelazi preko uvreda i evidentnog pokazivanja da ga druga strana ne uvažava i smatra manje vrednim. Pomenuta „nesuglasica“ bila je tek uvertira u neuporedivo značajniji sukob - ispričao je u knjizi jedan od prijatelja Zorana Uskokovića Skoleta.

Dragan Nikolić Gagi: Skole je naredio ubistvo

Dragan Nikolić Gagi je u ekskluzivnoj ispovesti za Kurir potvrdio da su on i Zoran Uskoković Skole blisko sarađivali sa Željkom Ražnatovićem Arkanom, kao i da je Skole postao toliko blizak s Arkanom da mu je Ražnatović dozvolio da se služi njegovim imenom. Gagi je iz zatvora Zabela, u kom služi kaznu, potvrdio da je Skole Ceci izjavio saučešće, ali je otkrio i da je Skole učestvovao u pripremi likvidacije. Na dan ubistva on je, prema Gagijevim rečima, bio u Nemačkoj i u telefonskom razgovoru insistirao da Arkan bude ubijen baš tog dana u hotelu.

„ZEMUNCI“ O SKOLETU

Nikola Bajić

DRZNUO SE DA GA UBIJE

- On je ubio mnoge ljude i živeo pod Arkanovom zaštitom dok se nije drznuo da ga ubije. Zbog toga je morao da umre svako ko je imao veze s Arkanovom smrću. Posle Skoletovog ubistva, Arkanova garda je salutirala na njegovom grobu: „Komandante, završeno.“

Nikola Bajić se teretio za ubistvo Uskokovića, odnosno da je tom prilikom vozio "audi smrti".

- Pričalo se da je preko 50 ljudi pratilo i jurilo Skoleta da bi ga gađali 'zoljama'. Čuo sam da postoji pet finansijera i dva naručioca Skoletovog ubistva. Ne mogu da kažem ko su ti ljudi, jer su oni na slobodi, a ja u zatvoru. Oni se sada smeju k’o blesavi kada vide da ja odgovaram da sam vozeći 'audi' pucao u Skoleta. Pa, ja nemam ni vozačku dozvolu - branio se Bajić.Ubistva Lainovića i Gardaševića takođe je negirao.

(Kurir.rs)

Kurir