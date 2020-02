VOĐA ŠKALJARSKOG KLANA STRAHUJE ZA ŽIVOT: Jovan Vukotić na saslušanje došao s pancirom i fantomkom

Nisam pokušao da ubijem Stupara i Radonjića. Tog dana uopšte nisam bio u Kotoru, niti na primorju i za to imam čvrste dokaze.

Ovo je, kako saznajemo, prekjuče u podgoričkom višem tužilaštvu ispričao Jovan Vukotić (39), navodni vođa škaljarskog klana, pošto je istog dana u strogoj tajnosti izručen iz Srbije.

Prebačen u Spuž

Podsetimo, Vukotić je u subotu helikopterom MUP Crne Gore prebačen u susednu državu, koja ga je potraživala zbog sumnje da je 27. marta 2016. pokušao da ubije dvojicu pripadnika kavačkog klana - Vojina Stupara i Miloša Radonjića.

- Vukotić je pred tužilaštvom ponovio iskaz koji je ranije dao u Beogradu i rekao da nema nikakve veze sa pokušajem ubistva dvojice sugrađana. Ponudio je čvrste dokaze za to, na osnovu kojih tvrdi da u momentu pucnjave na „kavčane“ nije bio ni u blizini mesta zločina - kaže naš izvor i dodaje da je saslušanje Jovana Vukotića proteklo uz neviđene mere obezbeđenja, kao i sama ekstradicija i njegovo dovođenje u zgradu tužilaštva.

- Bio je obučen u crnom od glave do pete. Na glavi je imao crnu fantomku, tako da su mu se samo oči nazirale. Takođe, imao je i pancir prsluk, koji nije skidao ni pred tužiocem. Mere bezbednosti bile su podignute na najviši mogući nivo, pa su oko zgrade tužilaštva bili raspoređeni specijalci u punoj opremi i sa dugim cevima, koji su motrili na svaki pokret. Nakon saslušanja, Vukotiću je određen pritvor do 30 dana i sproveden je u spuški zatvor - objašnjava izvor i dodaje:

- I u samom Spužu je navodno pojačano obezbeđenje, naročito imajući u vidu to da su se u tom kazamatu ranije dešavali brojni incidenti, pa i likvidacija.

Spektakularna akcija

Podsetimo, akcija izručenja navodnog vođe škaljarskog klana jedna je od najspektakularnijih.

- Vukotić je bio u helikopteru crnogorske policije, ali je i letelica srpske policije krenula s njima. Lokacija prizemljenja je držana u tajnosti do poslednjeg trena, jer su postojale dve opcije. U poslednjem trenutku je odlučeno da ga helikopter ostavi u Pljevljima, gde su ga čekali raspoređeni pripadnici crnogorske posebne jedinice. Po izlasku iz helikoptera, Vukotić je prebačen u blindirano vozilo, kojim je, pod pratnjom, dovezen do Podgorice - kaže izvor i dodaje da je Vukotić i na putu do Podgorice imao dve pratnje.

POHAPŠENI ŠKALJARCI SPREMALI UBISTVO U BEOGRADU Hteli da likvidiraju vođu kavčana? .Noć pre izručenja Jovana Vukotića Crnoj Gori, u beogradskom hotelu su uhapšeni Podgoričani za koje se veruje da su bliski škaljarskom klanu, kao i jedan Banjalučanin. Sumnja se da su imali zadatak da počine još jednu u nizu likvidacija, u okviru sukoba dva zaraćena crnogorska klana. Lisice su stavljene Bojanu Ajkoviću (35), Nemanji Mišuroviću (35) i Miljanu Miliću (27) i Siniši Kačavendi (42) iz Banjaluke. foto: Mup - Svi su odranije poznati policiji. Ajković je navodno rođak Zorana Ajkovića Ajkule iz Niša, koji je dovođen u vezu s kriminalom. Siniša Kačavenda se nalazio na poternici Interpola zbog pokušaja ubistva 2004 - kaže izvor i dodaje da su uhapšeni navodno u dobrim odnosima sa Igorom Krstovićem, koji je nedavno ranjen u Zeti. Sumnja se da su oni saznali ko je pucao na njega, ali i da su se navodno nameračili na jednog od vođa kavačkog klana koji se navodno lečio u srpskoj bolnici. Od uhapšenih su oduzeti pištolj, blinidarni BMW i „audi“.

Ima alibi SAUČESNIK SE BRANI SA SLOBODE Za pokušaj ubistva u Kotoru 2016, pored Vukotića, osumnjičeni su i pokojni Igor Dedović i Milić Minja Šaković. foto: Privatna Arhiva - Šaković je u pritvoru proveo skoro šest meseci, a pušten je da se brani sa slobode polovinom jula prošle godine. On je tvrdio da nije pucao na Stupara i Radonjića, kao i da tog dana nije bio u Kotoru, već u Podgorici, za šta ima dokaze. Iz iskaza svedoka proizašlo je da ni Dedović, koji je u januaru ubijen u Atini, u tom trenutku nije bio na primorju, već u Ljubljani, u Sloveniji - kaže izvor.

Dokument o ekstradiciji NEĆE MOĆI DA GA GONE ZA DRUGA DELA Rešenjem o ekstradiciji, koje je potpisala ministarka pravde Srbije Nela Kuburović, crnogorski istražitelji neće moći da Jovana Vukotića krivično gone za drugo krivično delo bez saglasnosti Srbije, osim za ono zbog kog je izručen. - Vukotić ne može biti priveden na izdržavanje zatvorske kazne, niti eventualno izručen trećoj državi - piše u ovom dokumentu.

Jovan Vukotić uhapšen je u septembru 2018. u u Antaliji Prebačen je u Srbiju, gde je bio osuđen na 15 meseci zatvora zbog korišćenja lažnog pasoša Crna Gora je u julu 2019. zatražila izručenje Vukotića Krajem decembra Apelacioni sud u Beogradu je odobrio izručenje U decembru, u Beogradu uhapšena su četvorica muškaraca zbog sumnje da su planirala trovanje vođe „škaljaraca“ u zatvoru

