VERUJE DA JE ZORAN NEVIN, ALI ZA MARJANOVIĆE IMA OPAKE REČI! Ovo je Jelenina tetka koja PRVI put svedoči na sudu

Sudsko veće prihvatilo je predlog Tužilaštva da kao svedok u postupku protiv Zorana Marjanovića za ubistvo supruge Jelene bude saslušana Ljubica Manojlović, rođena sestra Zorice Krsmanović, majke Jelene Marjanović. Ona do sada nije saslušavana, i prvi iskaz o svemu što zna daće uskoro pred sudom.

Mediji podsećaju na njene izjave od ranije u kojima je izražavala potpunu uverenost da Zoran nije ubica njene sestričine.

Ljubica je za beogradsku štampu kazala da ne postoji ni gram šanse da bi Zoran naudio Jeleni "jer se radi o čoveku koji je beskrajno voleo svoju suprugu i ćerku".

- Jelena i Zoran su bili veoma bliski, beskrajno su se voleli i sigurna sam da joj on ništa loše ne bi uradio! Gnusne su laži da Zoran ima bilo kakve veze sa Jeleninim ubistvom, jer je nju i njihovu ćerkicu Janu voleo više od života. Za njega bih ruku mogla da dam da je nije ubio i da i dalje očajnički čeka da se istraga okonča. Sa njim je naša rodbina bila u odličnim odnosima i zaista nikad nismo imali nikakve probleme. Od prvog dana posle ubistva on je posebno brižan i pažljiv prema nama. Čak i kad je Jelenina majka Zorica umrla, uvek se seti da me pozove, da vidi kako sam, dopusti mi da čujem Janu telefonom. O njemu zaista mogu da kažem sve najbolje - kazala je Jelenina tetka za Informer.

- Sa ostalim članovima porodice Marjanović nikad nismo bili toliko bliski. Pogotovo ne ja, koja nisam stalno bila u Borči. Ne mogu da kažem da smo bili u nekom sukobu, ali neke stvari tu nisu do kraja ostale sasvim čiste. Od kada je Jeca ubijena, na sve moguće načine su pokušavali da nas zavade i dovedu u neprijatnu situaciju, i to pored sve muke koja nas je snašla. Tako da, kada su oni u pitanju, ništa ne mogu da garantujem.

