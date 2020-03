U NOVOM SADU UHAPŠENO TROJE ZBOG DROGE: Našli im amfetamin, marihuanu, novac od narkotika...

Novosadska policija u odvojenim akcijama, uhapsila je jednu osobu, a protiv još dve će podneti krivične prijave, zbog sumnje da su proizvodili i prodavali drogu, saopštio je MUP.

"Uhapšen je S. Č. (39), sa područja Novog Sada, kod koga je pronađeno 5,5 grama amfetamina, a sumnja se da je on ostavio još 102 grama ovog narkotika koje je policija pronašla u automobilu, ispred njegove kuće. S. Č. je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Novom Sadu. U drugoj akciji , za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, tereti se i tridesettrogodišnji Novosađanin, jer je, u stanu u kome on neprijavljeno boravi, policija pronašla 117 grama marihuane i novac, za koji sumnja da potiče od prodaje narkotika", dodaje se u saopštenju.

Policija sumnja da je on prethodno prodao dvema devojkama marihuanu, pronađenu kod obe, pa će protiv njih dve biti podneta krivična prijava za neovlašćeno držanje opojnih droga.

Zbog postojanja osnova sumnje da je učinila krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, biće podneta krivična prijava i protiv devetnaestogodišnje Novosađanke.

Pretresom njenog stana, policija pronašla 190 grama marihuane i novac za koji se sumnja da je stečen prodajom narkotika.

