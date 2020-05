GAGI ARGENTINA U SREDIŠTU SKANDALA! Dragoslav Ilić, narko-bos koji je cinkario za DEA! Ameri ga prozvali MADUROV SRBIN!

Nišlija Dragoslav Ilić (50), zvani Gagi Argentina, koji se poslednjih godina u Srbiji predstavlja kao „kralj nafte“, ponovo je u središtu skandala.

Naime, savezni sud Sjedinjenih Država optužio je pre nekoliko dana venecuelanskog lidera Nikolasa Madura za trgovinu drogom, narko-terorizam i posedovanje oružja, a Stejt department je ponudio nagradu od 15 miliona dolara za informaciju koja bi dovela do Madurovog hapšenja. Samo nekoliko meseci ranije Ilić je u američkim medijima predstavljen kao „Madurov Srbin“, koji iz senke uspeva da pomogne Madurovom režimu „u prodaji nafte“.

Uspevao da se izvuče

Američki Blumberg objavio je da u svetu trgovaca naftom Ilića niko ne poznaje, ali da je punio stupce argentinskih novina „kada je optužen da je umešan u krijumčarenje droge iz Kolumbije u Evropu“. Mediji ukazuju i na to da je Ilić čovek koji je posle svakog hapšenja zbog ogromnih količina droge uspevao da se izvuče.

- Za ljude iz narko-biznisa tu nema misterije. Njima je jasno da je Ilić već posle prvog hapšenja pre više od 15 godina postao saradnik američke Agencije za borbu protiv trgovine narkoticima (DEA) - otkriva izvor Kurira.

Ilić, prema rečima našeg sagovornika, u svet kriminala ušao je kao sitni kradljivac parfema, a prvo ozbiljno hapšenje doživeo je krajem devedesetih u Holandiji zbog pokušaja pripreme ubistva kriminalca zvanog Crni Kobac.

- Međutim, 2004. uhapšen je u Argentini u akciji argentinske policije i DEA, koja je nosila naziv „Beli vinogradi“, a u kojoj je u bocama skupocenog vina pronađen 171 kilogram čistog kokaina - objašnjava sagovornik kako je Gagi Argentina prvi put došao u kontakt sa DEA. Iako mu je pretila ozbiljna zatvorska kazna, završio je u kućnom pritvoru.

Hapšenje i presuda farsa

- Kockice su počele da se slažu pošto su u nekoliko akcija hapšeni njegovi saradnici, ali je on uvek uspevao da se izvuče, pobegne u poslednjem trenutku ili završi u kućnom pritvoru iz kog je uvek brzo puštan. Interesantno je i da je 2006. osuđen na oduzimanje imovine od 30 miliona dolara i nekoliko meseci kućnog zatvora zbog pranja novca, ali da u spisima vrhovnog suda Argentine nikada nije zabeleženo da je Iliću oduzeta imovina. Zbog toga se veruje da su hapšenje i presuda bila samo farsa da bi se on pokazao kao kriminalac, a ne saradnik policije, koji pomaže u hapšenju narko-bosova - objašnjava sagovornik.

Misterija je bilo i Ilićevo kratko zadržavanje u pritvoru posle zaplene 150 kilograma kokaina u Češkoj, a ostalo je nejasno i kako je 2011. uspeo da izbegne hapšenje u akciji „Niva“ u Brazilu.

Svadbu ismevao ceo svet

ZBOG „GALA“ ŽENIDBE ZAVRŠIO U PRITVORU

foto: Instagram Printscreen

Dragoslav Ilić u Srbiji je postao poznat kada su domaći mediji preneli izveštavanje kolega iz inostranstva o venčaju Nišlije sa venecuelanskom misicom Marilis Lučelinom Paredes de Ilić. U to vreme, Gagi Argentina je bio u kućnom pritvoru i odobreno mu je manje venčanje, ali je on tu meru prekršio, pošto je organizovao svadbu u luksuznom hotelu u Buenos Ajresu za preko 200 zvanica, koje su uveseljavala najveća imena srpske estrade. Iako je venčanje koštalo preko 400.000 evra, argentinski mediji su o njemu izveštavali s podsmehom, a on je tada vraćen u pritvor.

- O svadbi su podrugljivo pisali i najčitaniji svetski mediji na španskom jeziku - ispričao je argentinski novinar Nikolas Lučo.