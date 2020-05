KRVAVA BORBA OKO MILION MARAKA NASLEDSTVA! Sukob sina i udovice odneo je 2 života, a sada je jedan od aktera opet u žiži

Aleksandar Kostadinović (42), zvani Aca Tref, koji je robijao 13 godina zbog saučesništva u dvostrukom ubistvu u agenciji „Tref rentakar“ 1998, a koja je bila u vlasništvu čuvenog biznismena Vlade Trefa, ranjen je u sredu oko 23.40 na Miljakovcu u Beogradu.

Na Kostadinovića su nepoznati napadači ispalili šest hitaca na ulazu u zgradu u kojoj živi. Kako saznajemo, neposredno pre pucnjave Kostadinović je primio telefonski poziv, nakon čega je izašao iz zgrade.

Napadači su u bekstvu, a Aleksandar će, nakon zbrinjavanja u bolnici, ići pravo u zatvor, jer je za njim raspisana poternica!

Neće da sarađuje

Pucnjava i ranjavanje dogodili su se u Ulici Stanka Paunovića Veljka, a u policiji proveravaju ko je sve učestvovao u napadu jer ranjeni Aleksandar neće da sarađuje s policijom.

- Tog dana nekoliko puta je razgovarao telefonom. Psovke i uvrede odzvanjale su zgradom. Dvadeset minuta pre ponoći primio je poslednji poziv, nakon čega je napustio stan u prizemlju, u kojem živi s bolesnom majkom. Kad je otvorio vrata zgrade, nekoliko napadača sasulo je rafal u njega, a potom su pobegli - navodi izvor Kurira.

Inspektori su, kaže on, preuzeli snimke sa sigurnosnih kamera sa obližnjih objekata kako bi se eventualno identifikovali napadači.

Aleksandar je zbrinut na VMA, a kako nezvanično saznajemo ima šest ustrelnih i prostrelnih rana, ali da nije životno ugrožen.

On je, inače, dobro poznat policiji i ima dosije za različita teška krivična dela. Hapšen je najčešće zbog droge, ali i zbog razbojništva, iznude, nasilja u porodici... Za njim su raspisane tri poternice jer je izbegavao odlazak u zatvor zbog droge i jer se nije javljao nadležnima nakon što je pre dva meseca pušten iz pritvora da se brani sa slobode zbog otmice.

Komšije nisu imale reči hvale!

Komšije nisu imale lepe reči za njega jer je Aleksandar poznat u Miljakovcu kao veoma problematičan.

- Ne čudi me to što je upucan. Hvalio se time što je robijao 13 godina, kao da je to neko lepo iskustvo. On je 2011. izašao sa trinaestogodišnje robije, ali je nastavio da se bavi mutnim radnjama - kaže izvor.

Opljačkao 7,5 miliona maraka 1998

Kostadinović je dospeo u žižu 1998, kad je u noći između 5. i 6. decembra s Andrejem Kovačevićem, sinom ubijenog biznismena Vlade Trefa, ali i još jednim saučesnikom, krenuo u pljačku agencije „Tref rentakar“, koja je nakon ubistva Vlade Trefa pripala njegovoj drugoj ženi Bojani Bajrušević. Pretpostavlja se da je Andrej bio nezadovoljan podelom imovine, zbog čega je sa dvojicom drugova, Kostadinovićem i Filipom Gavrilovićem, osmislio pakleni plan.

Kovačević je blagajnicu Biljanu Stanojković iskoristio za ulazak u agenciju, jer je imala magnentu karticu za otvaranje vrata, a čuvara Bratislava Dačića, koga je dobro poznavao, ubio je hicem iz pištolja u glavu. Iz sefa su navodno odneli sedam i po miliona maraka, a blagajnicu su potom odvezli do Garaškog jezera i hladnokrvno je ubili. Kostadinović je zbog ovih krivičnih dela osuđen na 13 godina robije, a tada maloletni Andrej Kovačević na 10 godina zatvora. Filip Gavrilović je posle zločina nestao i o njemu se i danas ništa ne zna, dok je Andrej 2006. poginuo u udesu.

(Kurir.rs)

Kurir