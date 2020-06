STRAVIČNO! DEČAK (14) PRIJAVIO ZLOČIN U KUĆI: Otac mi je ubio majku, zario joj je nož u srce!

Policija traga za Vladanom S., koji je osumnjičen da je juče pred sinom (14) ubio nevenčanu suprugu Ljubicu V. (49).

Kako saznajemo, sumnja se da je Vladan na Ibarskom putu u Beogradu u montažnoj baraci nožem ubo Ljubicu u grudi, probo joj srce i pobegao. Nesrećna žena preminula je pred maloletnim detetom, koje je slučaj prijavilo policiji.

Svađa pa tragedija

Prema nezvaničnim informacijama, brutalnom ubistvu žene prethodila je svađa vanbračnog para.

- Sumnja se da je Vladan S. veče pre ubistva bio pod dejstvom alkohola i da su se posvađali, potom i potukli. U jednom trenutku muškarac je izvadio nož i probo ženu, a kada je video šta je uradio, pobegao je iz barake - objasnio je izvor Kurira upoznat sa slučajem.

On je dodao da je napad prijavio dečak.

- Rekao je da je otac pred njim izbo majku u srce, da je ona teško povređena i da umire. Policija je ubrzo zajedno sa ekipom Hitne pomoći došla na mesto gde se napad dogodio, ali nažalost, ženi nije bilo pomoći. Lekar je pokušao da je reanimira, ali uzalud. Povreda koju je zadobila učinila je da žena ubrzo iskrvari i umre - rekao je naš sagovornik i dodao da u ovoj porodici ranije nije bilo prijavljivano nasilje u porodici.

Mesto zločina... Barake kod Ibarske magistrale foto: Kurir/Jelena Rafailović

Prema njegovim rečima, policija sa Čukarice sve vreme traga za osumnjičenim.

- Pretražuje se okolina koja se nalazi u blizini barake u kojoj je ubijena žena.

Veruje se da nije mogao daleko da ode, a proveravaju se i snimci kamera koje se nalaze duž Ibarske magistrale kako bi se proverilo da nije seo u neki autobus i otišao. Inače, Vladan S. nije prijavljen u Beogradu, već u Nišu - rekao je naš sagovornik.

Ispred barake juče smo zatekli policijsku traku i zapečaćena vrata komšije i rođaci koji žive u blizini nisu bili raspoloženi da bilo šta kažu. Ali ono što se moglo kod njih primetiti je opšti revolt, pretpostavljamo usmeren ka osumnjičenom Vladanu.

Već robijao

- Oni su sinoć došli iz Kruševca. Vladan mi je stric. Znam da je sinoć dosta popio, ali me opet čudi da je to uradio. Oni imaju još dvoje dece, koja su starija, ne znam gde su oni bili. Ništa nisam čuo do jutros kada sam video policiju. Tada sam saznao da je Ljubica mrtva - rekao je kratko rođak i otišao.

Inače, kako saznajemo, Vladan S. je već bio na izdržavanju kazne, ali nismo uspeli da saznamo za koje krivično delo.

CRNA SERIJA Februar - U selu Miloševo kod Jagodine Mihajlo I. (86) sekirom i nožem napao i usmrtio Dobrilu M. (74). Maj - U porodičnoj kući u naselju Kozujevo kod Kragujevca Jordan A. 63) sa tri uboda u grudi ubio je suprugu Dragicu (56), a nakon zločina sebi prerezao grkljan. Jun - U mestu Čardačište u Novom naselju kod Surdulice Dragoljub Ajdić (52) usmrtio je nasred ulice Safeta (52) i njegovu ženu Eldezu (46), posle čega je nožem presudio i sebi.

Vesna Stanojević LJUBICA JE 13. ŽENA UBIJENA U 2020. foto: Marina Lopičić Koordinatorka Sigurne kuće Vesna Stanojević za Kurir kaže da je Ljubica Vujičić trinaesta žena koja je ubijena od početka ove godine, a četvrta kojoj je život oduzet nožem. - Zabrinjava činjenica da ni u ovoj vanbračnoj vezi nije bilo prijavljivano nasilje u porodici. Žene treba da znaju da ne treba da trpe nasilje i da je ovakav ishod u svakom trenutku moguć ukoliko ne reaguju na vreme. Apelujem na žene da nasilje prijavljuju policiji - rekla je Stanojevićeva.

