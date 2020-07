NEČIJA ODGOVORNOST IPAK POSTOJI: Sedmoro ljudi je izgorelo u televizorki, najlakše je reći da je kriva struja

Više javno tužilaštvo iz Beograda je, nakon četiri meseca od stravičnog požara u zgradi "televizorki" na Bulevaru Milutina Milankovića, utvrdilo da za smrt sedmoro stanara te višespratnice odgovornih nema!

Istragom je utvrđeno da je vatru izazvao kvar na električnim instalacijama u jednom od stanova.

- Utvrđeno je da do požara nije došlo ljudskom radnjom, tako da nema ničije krivice - rekla je portparolka Višeg tužilaštva Irena Bjeloš.

Ništa ih neće vratiti

Anja Stojanović, devojka kojoj je vatrena stihija tog 21. marta oko četiri sata progutala čitav stan, majku, oca, brata i dva kućna ljubimca, kaže za Kurir "da ona ne želi nikoga da krivi, ali da smatra da nečija odgovornost ipak postoji".

- Meni je cela porodica tamo gde je i njih ništa neće vratiti. Sedmoro ljudi je nastradalo i to je mnogo, zato i mislim da ne može biti bez odgovornosti. Te ljude nama ništa više neće vratiti - kaže Anja i dodaje da su u zgradi kao prevenciju od požara imali nove osigurače.

- Ti osigurači su obarali ceo sistem kada dođe do kratkog spoja, baš da ne bi došlo do ovakvog požara. Možda su krive instalacije u kombinaciji sa još nekim faktorom, ali očevici su čuli i eksploziju boce sa kiseonikom, koja je mnoge i probudila. Nažalost, nisu svi uspeli da se spasu - dodala je ona.

Ne pije vodu

Njene komšije kažu da su iznenađenje ovakvim izveštajem nadležnih.

- Čuli smo da su krive instalacije, ali još nismo održali kućni savet i prodiskutovali o tome. Kroz međusobnu priču, došli smo do zaključka da ovo ne pije vodu. Ne znamo koliko je to tačno, jer se zna odakle je požar krenuo, a sada kažu da su krive stare instalacije i nismo sigurni da li je to moguće. Većina ljudi je promenila instalacije i imala nove osigurače - kažu stanari "televizorke".

Podsetimo, u požaru su izgoreli Ljiljana Stojanović (51), njen suprug Zoran (52) i sin Aleksandar (26), zatim njihov komšija Zoran Stanisavljević (61), u čijem je stanu i buknuo požar, bračni par Marija (45) i Aleksandar Nesimovski (47), kao i Leposava Lazarević (88).

Otac i svekar nastradalih Očajan sam, najlakše je reći da je kriva struja Branislav Nesimovski, otac Aleksandra, koji je nastradao sa suprugom Marijom, kaže da je nezadovoljan istragom. - Očajan sam. Hoću da znam kako su mi deca stradala, poginulo je mnogo nedužnih ljudi u tom požaru. Najlakše je reći da je kriva struja i puj-pike, ne važi se ništa, niko nije kriv. Čovek u čijem je stanu počeo požar je mrtav i on mi nije kriv, ali treba utvrditi čija je odgovornost - kaže Nesimovski, koji je sahranio sina i snaju. On dodaje da treba ispitati da li je zatajio onaj ko je trebalo da proverava instalacije.

