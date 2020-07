TROJICA NAVIJAČA SASLUŠANI ZA UBISTVO NA SENJAKU: U Tužilaštvu muk, odlučili da se brane ćutanjem!

Nekadašnji navijači "Crvene zvezde" Igor V., Miloš M. kao i Aleksandar N. koji su se u ponedeljak predali beogradskoj policiji koja je za njima tragala zbog sumnje da su učestvovali u ubistvu navijača Borivoja Simovića 25. juna u parku na Senjaku danas su na saslušanju u Višem tužilaštvu odlučili da se brane ćutanjem!

Kako Kurir saznaje, tužilaštvo je sudu predložilo da im odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva, jer nemaju prijavu boravišta, opasnosti da bi boravkom na slobodi uticali na svedoke, zbog toga što su osuđivani ranije kao i zbog uznemirenja javnosti.

Borivoje Simović, podsetimo, ubijen je oko 22.30 sati. Istražitelji su odmah došli do podataka da se kobne večeri sastao sa nekolio osoba, kao i da je došlo do svađe a potom i pucnjave. Teško ranjen, Simović je privatnim automobilom prebačen u Urgentni centar, ali je na putu do bolnice izdahnuo.

- Na licu mesta, policija je pronašla jedan pištolj kao i čaure. Sa okolnih objekata skinuti su snimci sa sigurnosnih kamera, kako bi se utvrdilo šta se tačno dogodilo - rekao je izvor iz istrage.

Podsetimo, posle ubistva Simovića, spekulisao se da je pozadina obračuna na Senjaku navijački obračun. Međutim, rođaci ubijenog tvrdili su da on nije bio navijač niti kriminalac, već da je "ubijen iz ljubomore". Inače, prema nezvaničnim informacijama, policiji su od ranije poznati i ubijeni i trojica navijača koji su se juče predali.

Za Igora V., zvanog Hambija, javnost je čula još 2010. kada je tokom utakmice polufinala Kupa Srbije između Crvene zvezde i OFK Beograd ranjen u stomak. Za pokuaj ubistva je bio optužen rođeni brat pokojnog Velibora Dunjića, Rade Dunjić a navodno je došlo do sukoba između dve frakcije "delija"

(Kurir.rs/J Spasić/foto Zorana Jevtić, Printscreen)

Kurir