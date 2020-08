MOŽE SVE DA NAS POBIJE: Porodica bebe koju je otac UBIO JER JE PLAKALA u strahu iako monstrum ima zabranu prilaska!

Naime mališan je preminuo u bolnici od teškog oštećenja mozga koje je zadobio nakon što ga je otac, Mišel Tot (29), u više navrata, šamarao. Nada je rekla da njena ćerka, majka preminule bebe, sada živi s njom.

- Ona još ne može da veruje da je on to uradio. Uporno govori da on nikada mrava ne bi zgazio... - dodaje Nada i nastavlja: Moja ćerka je bila u strahu od njega. Nekoliko puta je pominjala da će da ga prijavi policiji za nasilje. Međutim, nije smela to da uradi jer joj je pretio.

Kako kaže, iako nikada svojim očima nije videla da joj je zet nasilan, više puta je primetila da se nešto čudno ipak dešava iza zatvorenih vrata... Pojačavali su radio u kući kada se svađaju, zatvarali prozore. Dodaje da je Tot voleo da popije, ali da ne zna da li je bio pijan kada je šamarao, u tom trenutku jednoipomesečno, dete.

Mišel Tot (29) iz Vatina, osumnjičen za ubistvo dvomesečnog sina N., na saslušanju u pančevačkom tužilaštvu priznao je da je bebu tri-četiri puta ošamario, navodno da bi je smirio jer mu je smeteo plač! Tužilaštvo ga sada tereti za teško ubistvo i preti mu kazna doživotnog zatvora. Obdukcija bebe, koja je posle 43 dana kome, 7. avgusta preminula u Institutu za majku i dete u Beogradu, pokazala je da je mališan imao oštećenje moždanih centara, nastalih od udaranja i da je to uzrok smrti.

Šta se tačno dešavalo u porodici i da li je pre zločina bilo nasilja i nad dečakom, kao i nad njegovom majkom Tamarom M., utvrdiće dalja istraga. Ono što je za sada poznato je da Mišel Tot ranije nije prijavljivan za nasilje nad najbližima, a ako ih je i maltretirao fizički, pitanje je zašto se Tamara M., njegova nevenčana supruga i majka malog N., nije obratila nadležnim službama, jer je na taj način možda mogla da spreči ubistvo tek sina.

Baka preminulog dečaka kaže da i dalje ne zna šta se zbilo kobnog 25. juna. Nisam videla šta se desilo to jutro kada su bebu odvezli u bolnicu. Mišel je vikao: "zovite Hitnu, beba se guši". Dete je bilo opušteno i bez svesti. Nakon što su bebu, u besvesnom stanju, odvezli, Mišel je sam otišao u policijsku stanicu. Nas su sve ispitivali šta se desilo, a kasnije su doktori utvrdili da je pretučen - navela je baba ubijenog dečaka.

Ne znam kako će ovo da preživi Nada M. je zabrinuta i kako će Tamara podneti ubistvo mlađeg sina. - Od kako je njen otac, moj muž umro, Tamara pije lekove i ima terapiju, ne znam kako će sada izdržati kada joj se sve ovo desilo - kroz plač je rekla baka ubijenog dvomesečnog dečaka.

Iako je od tada prošlo više od mesec i po dana, Nada je pomenula da joj je ćerka nije ispričala sve o tom kobnom jutru...

- I dalje ne znam šta se desilo, kako je on mogao da udari svoje dete. Nikada nisam htela da se mešam u njihov odnos. On prema meni nije bio nasilan, samo jednom mi je rekao da se ne mešam u to kako će on da vaspitava svoje dete. A kako može šamarima da vaspitava tek rođenu bebu? - upitala je uplakana baba.

Tamara, njena dvojica sinova i zet Mišel su živeli u istom dvorištu sa Nadom M., ali u drugoj kući.

- Dala sam im da žive tu, jer je Mišel iz Vatina. Bilo im je lakše da sa bebom žive u Vršcu. Bar sam tako mislila - dodala je baka ubijene bebe. Dok je Nada M. pričala o tragediji koja ih je zadesila, Mišelova majka Marica S. je sve vreme ćutala.

U Vatinu, mestu pored granice sa Rumunijom, gde je osumnjičeni otac monstrum rođen i odrastao, ne mogu da veruju da je on bio sposoban da išamara tek rođenu bebu i ubije je.

- Ovde nikada nije pokazivao to nasilnu crtu. Ranije nije pravio nikave probleme - rekli su meštani Vatina i dodali da Mišel ima rođenog brata, kao i brata i sestru po majci. U Vatinu je živeo do pre nekoliko meseci.

- Tamara je prethodno bila udata za nekog čoveka u Vatinu, ali je prešla kod Mišela. Ostala je trudna i nekoliko meseci su živeli ovde, čak su i radili, čuvali ovce i krave za jednog čoveka. Pre pet, šest meseci su se preselili u Vršac, pretpostavljali smo da je to zbog bebe, tamo bi im bilo lakše za njeno odgajanje - konstatovali su žitelji ovog banatskog mesta.

Kurir.rs/Blic

Foto printscreen

Kurir