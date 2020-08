HAPŠENJE ZBOG POKUŠAJA UBISTVA U NIŠU: Crnogorca izbo nožem u restoranu

Osumnjičenom određeno zadržavanje do 48 časova

NIŠ - Policija je u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Nišu, uhapsila su A.Đ. (29) iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju.

- Sumnja se da je A.Đ. 14. juna ove godine, u jednom restoranu, nožem naneo teške telesne povrede, u predelu vitalnih organa, tridesetdevetogodišnjem muškarcu, saopštila je policija.

Reč je o tuči u restoranu u kojem je izboden crnogorski državljanin J.B.(39).

- Crnogorski državljanin je bio na proslavi dečjeg rođendana. A.Đ. je bio za drugim stolom i nekako je došlo do rasprave. Posle verbalne rasprave došlo je do tuče kada je J.B. dva puta uboden u stomak i jednom u ruku, rečeno nam je iz istrage kao i da je A.Đ. do sada bio u bekstvu, a ranije je identifikovan. J.B. se kasnije oporavio u Kliničkom centru gde je bio smešten.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Nišu.

Kurir.rs/M.S.

Kurir