OGLASIO SE PROFESOR KOME JE NAPADAČ ŠIPKOM PROBO BUTINU: Prišao mi je s leđa i napao, samo sam ustao i javio se tetkici

Profesor Dragan Miladinović, koji je juče napadnut na stepeništu ispred glavnog ulaza u školi u Boru, kazao je da ga je napadač napao s leđa i da nije video o kome se radi.

Na snimku koji je zabeležen sigurnosnim kamerama se vidi da, dok se on penje uz stepenice, napadač mu prilazi s leđa i udara ga tupim predmetom u levu nogu, nakon čega beži. Vidi se i da je u jednom trenutku pao, ali je ubrzo ustao i pobegao, dok je Miladinović ležao na stepenicama.

- Krenuo sam na pretčas, kada mi je neko prišao s leđa i udario me. Nisam mogao da ga jurim, samo sam ustao i javio se tetkici u školi da ću domah da odem u Hitnu službu. Ja sam miroljubiv čovek i ne znam kome je to palo na pamet da me ovako napadne - kaže Miladinović, koji 34 godine radi u školi kao profesor fizičkog vaspitanja.

Borska policija intenzivno traga za napadačem koji je juče ujutru oko 7 časova i 15 minuta profesora fizičkog udario šipkom u levu nogu.

Prof. Miladinović hitno je smešten na Odeljenje ortopedije u Opštoj bolnici u Boru i nalazi se u stabilnom stanju.

Kurir.rs/Blic

Kurir