LAINOVIĆU IZVADILI OČI I ODSEKLI GLAVU ZBOG UBISTVA U ATINI? Šok saznanje Pobjede: Direktan izvršilac EGZEKUCIJE u Grčkoj!

Crnogorski istražitelji došli su do saznanja da je Novosađanin Ljubomir Lainović (24), sin ubijenog kriminalca iz devedesetih Branislava Lainovića Dugog, navodno direktno učestvovao u dvostrukom ubistvu u Atini, kao i da je nakon ubistva vođa škaljarskog klana u januaru on otet, osakaćen i ubijen, prenela je Pobjeda.

Ubistvo pred decom

Ubistvo Igora Dedovića, jednog od vođa "škaljaraca", i Stevana Stamatovića zvanično nije rasvetljeno, ali postoje indicije o tome ko je tiper, ali i ko su direktni izvršioci. Dedović i Stamatović izrešetani su 19. januara u restoranu u Atini, tokom večere sa ženama i decom. Četvorica maskiranih muškaraca ušla su u lokal, opkolila sto "škaljaraca" i pucala.

- Istražitelji sumnjaju da je Podgoričanin Savo L., koji je bio blizak "škaljarcima", za milion evra prodao pripadnicima kavačkog klana informaciju o lokaciji Dedovića i Stamatovića. I on se vodi kao nestao. Lainović mlađi je pak, prema nekim informacijama, direktno učestvovao u egzekuciji, a priča se da je ubijao za kavački klan - prenose mediji iz Crne Gore.

Kako dalje navode, pozivajući se na Glas javnosti, njemu se trag izgubio posle dvostrukog ubistva u Grčkoj, kada je navodno otišao u Španiji po novac za obavljeni "posao".

Hadžić ga oteo?

- Posle ubistva Dedovića i Stamatovića, "škaljarci" su navodno saznali ko je učestvovao u zločinu, pa su krenuli u osvetu. Kako se sumnja, u Španiji su oteli i mučili Ljubomira Lainovića. U tome je, prema pričama, učestvovao sada pokojni Damir Hadžić. Lainoviću su, prema informacijama iz podzemlja, dok je bio živ izvađene oči, odsečeni su mu delovi tela, potom i glava - preneli su mediji i naglasili da telo nije nađeno, pa su ova saznanja i dalje na nivou spekulacija.

Šest meseci posle likvidacije u Atini na Krfu su ubijeni i Damir Hadžić i Alan Kožar, a sumnja se da i iza njihovog ubistva stoji kavački klan.

Veza s "kavčanima"

Krio se u stanu sa Zvicerom?

Ljubomiru Lainoviću se pred Višim sudom u Beogradu sudilo za učestvovanje u ubistvu Petra Arsića (38) u februaru 2018. na Vidikovcu. On je u odsustvu oslobođen optužbi, dok je na 13 godina zatvora osuđen Strahinja Đanković, koji je dovođen u vezu s kavačkim klanom. - Đanković je posle ubistva pobegao, a uhapšen je nekoliko meseci kasnije u Prištini. Navodno, on se skrivao sa "kavčanima", a s njima je bio i navodni vođa Radoje Zvicer, ali je on pre upada policije uspeo da se skloni - podseća izvor i dodaje da je Lainović zbog umešanosti u ubistvo Arsića nosio nanogicu, ali je pobegao iz kućnog pritvora.