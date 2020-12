CIRKUS U SUDNICI! Prekinuto suđenje srpskom Pink Paneru za pljačku sa smrtnim ishodom zbog nezapamćene predstave advokata

Suđenje državljanima Srbije (43) i Holandije (41), koji su optuženi da su kao članovi kriminalne grupe Pink Panteri opljačkali i naneli teške telesne povrede švajcarskom političaru od kojih je kasnije preminuo, odloženo je do daljnjeg zbog skandala u sudnici.

Ročište koje je počelo u petak moralo je da bude prekinuto nakon samo sat vremena jer je jedan od advokata odbrane demonstrativno napustio sudnicu. Tomas Fingerhut, koji zastupa optuženog Holanđanina, teatralno je navukao svoj kaput i izleteo iz sudnice jer sudija nije hteo da uvaži njegov prigovor na uslove koje njegov klijent trpi u pritvoru.

Nakon rasprave on je rekao da više ne želi da učestvuje u postupku, obukao se i demonstrativno napustio sudnicu. Sudija i članovi veća u šoku su posmatrali scenu, a potom su doneli odluku da se suđenje odloži do daljeg.

- Eto, prinuđeni smo da odložimo suđenje, do daljeg. Srećan vam Božić - kratko je rekla sudija.

Veruje se da će suđenje za teško krivično delo, koje je za posledicu imalo smrtni ishod jedne osobe, biti nastavljeno tek na leto sledeće godine.

Podsetimo, Srbin i Holanđanin se terete da su u martu 2010. godine upali u dom švajcarskog političara Ive Borera u Metzerlenu sa namerom da ga opljačkaju.

Veruje se da su imali dojavu od Srbina, inače člana Pink Pantera, da političar u kući ima nakit i novac u iznosu od nekoliko miliona franaka. Kada su upali u kuću i nisu mogli da pronađu plen, oni su političara vezali i krvnički tukli. Na kraju su iz kuće pobegli samo sa ključem od kola, a nesrećnog čoveka su ostavili u lokvi krvi.

Njega je pronašla supruga i odmah pozvala Hitnu pomoć. On je hitno prebačen u bolnicu, gde su se lekari mesecima borili za njegov život. Ipak, usled teških telesnih povreda, četiri meseca kasnije on je preminuo.

Optužnica je podignuta i protiv državljanina Crne Gore zbog sumnje da im je pomogao u izvršenju ovog zločina, tačnije, da ih je dovezao do kuće političara i kasnije im pomogao prilikom bekstva. Optužnica je podignuta i protiv državljanina Hrvatske koji se nalazi na slobodi.

Nakon što je napustio sudnicu Fingerhut je rekao da ne želi da bude deo procesa u kom sudija ne želi da uvaži njegovu žalbu i njegovom klijentu omogući normalne uslove života u pritvoru.

- Moj klijent je ponižen, a uslovi u pritvoru su nehumani. On je u ćeliji gde je izložen pogledima svih. On tu spava, presvlači se i vrši nuždu. Za to ima samo iskopan otvor usred ćelije. Ja 20 godina radim kao advokat, ali nikad nisam imao slučaj ovakvog ponižavanja klijenata i ugrožavanja njegovog zdravstvenog stanja - rekao je Fingerhut.

(Kurir.rs/Telegraf)

