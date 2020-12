SAOBRAĆAJAC SPASAO POVREĐENOG VOZAČA: Mladić se gušio, srećom uspeo sam da mu omogućim da diše (FOTO)

"Vraćao sam se s posla. Kod isključenja s auto-puta video sam kolonu, a potom i saobraćajnu nezgodu. Prišao sam i video vozača automobila koji se gušio. Borio se za život."

Ovako Nemanja Ćelap (28), saobraćajni policajac, prepričava dramu koja se dogodila pre tačno godinu dana, kada je spasao život Beograđaninu D. M. (22), koji mu je postao dobar prijatelj.

foto: Privatna Arhiva

Naime, 24. decembra 2019. dogodio se udes u kom je automobil stranih tablica udario u drugi, koji se kretao u istom smeru, u trenutku kada je skretao sa Kružnog puta ka Bubanj potoku. Stranac je, kako smo saznali, obilazio kolonu i pri velikoj brzini udario u automobil Beograđanina.

- Pokušao sam da otvorim njegova vrata, ali nisam uspeo, jer su od udarca bila sabijena. Video sam drugog vozača i njegove putnike. Dozivao sam ih da pomognu, da otvorimo vrata, ali nisu se obazirali. Gledali su štetu na kolima - priča Ćelap i dodaje:

- Uspeo sam sam da otvorim suvozačeva vrata. D. M je bio vezan, nisam smeo da diram pojas da se on ne bi pomerio. Video sam da mu je jezik zatvorio protok vazduha. Uspeo sam da mu izvučem jezik, a on je počeo da diše. Zvao sam 192 i Hitnu. Dok smo ih čekali samo jedno mi je bilo na pameti. Da mladić izdrži dok lekar dođe. Objašnjavao sam mu da se ne pomera i zapitkivao ga nešto nebitno kako bi sve vreme bio budan ali i da što manje obraća pažnju na povrede koje je imao - kaže ovaj mladi policajac.

Prema njegovim rečima srećom uspeo je jer su lekari ubrzo stigli i u svesnom stanju preuzeli povređenog vozača.

- Bogu hvala sve se dobro završilo. To sam saznao dan kasnije kada me je zvao otac povređenog. Zahvalio se i rekao da sam mu sinu spasio život. To me je posebno obradovalo, jer ne postoji ništa toliko jako što može da ispuni dušu čoveka, kao saznanje da si nekom spasao život - kaže policajac koji je, tog decembra, stekao još jednog prijatelja.

foto: Privatna Arhiva

Naslednik

I otac policajac

Nemanja Ćelap drugi je član svoje porodice koji radi u MUP.

- Tata je bio policajac. Moram da kažem da on nije bio za to da radim u policiji, jer i sam zna koliko je naš posao težak, ali ljubav prema ovom pozivu nije mogao da poljulja - kaže Ćelap očigledno ponosan na uniformu koju nosi.

(Kurir.rs/ J. Rafailović/ foto: privatna arhiva)

