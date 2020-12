ĆERKA NE PRESTAJE DA PLAČE, U TEŠKOM JE ŠOKU: Majka devojke ubijenog Nemanje o detaljima KRVAVOG zločina kod Gadžinog Hana

- Moja ćerka je u velikom šoku, plače neprekidno. Izašla je iz bolnice, njeno fizičko stanje je dobro ali je psihički je u šoku jer je preživela strašnu traumu.

Ovim rečima počinje ispovest M. S, majka četrnaestogodišnje devojke Nemanje A. (18) iz Zaplanjske Toponice. Mladić je ubijen u tom selu 26. decembra u krvavoj tuči u kojoj je teško povređen i Milan T. (18), dok je jedan ubod u rame zadobila i maloletnica koja je bila neposredni očevidac strašnog događaja.

M. S. kaže da se kobne noći oko 1.30 časova Nemanja pojavio kod njih kući u Brestovcu sa povredom glave, rekavši da je pretučen u selu.

- On je te večeri krenuo kod nas u Brestovac. Napali su ga u nekom šumarku oko stotinak metara od njegove kuće i pretukli. Nije želeo da se vrati kući da ga majka ne bi videla povređenog nego je oko 1.30 časova došao kod nas. Imao je vidne povrede i hematome na glavi. Bilo ih je više kada su ga prvi put napali. On je rekao da je prepoznao Milana T. i da su bila još dvojica napadača ali nije bio siguran ko su. Mi smo pozvali njegove roditelje da ga odvedu u ambulantu u Doljevac i u Klinički centar u Nišu da bude pregledan jer su povrede zaista bile velike. Bio je u ambulanti Doljevcu, pregledan je u KC u Nišu, rekli su mu da je dobro pa je krenuo kući - priča M. S, majka Nemanjine devojke.

U povratku u Zaplanjsku Toponicu, sa Nemanjom je pošla i njegova četrnaestogodišnja devojka.

- Ja sam računala da će doći kod nas, međutim on nije želeo, vratio se kući, moja ćerka je krenula sa njim kao podrška jer je bio povređen. Ujutru je on tražio da se prošetaju. Šetali su se u tom predelu oko crkve. Kako se sreo i sukobio sa Milanom T. ne znam i ne bih mogla više detalja oko toga da ispričam zbog istrage koja je u toku. Nemanja je kolima roditelja krenuo ka ambulanti u Doljevcu i nažalost, on je na putu ka Doljevcu preminuo - kaže M.S.

Ona kaže da Nemanja nije imao sukob sa napadačima i da je ubijen bez razloga.

- Nije imao nikakav konflikt sa njima. Na pravdi Boga je ubijen. Prvo pretučen, pa ubijen. On se nekoliko meseci zabavljao sa mojom ćerkom. Znali smo ga kao stvarno dobro dete a i porodica iz koje dolazi je čestita, to su ljudi poljoprivrednici koji su sve stekli pošteno svojim radom - kaže M.S.

Nemanjina četrnaestogodišnja devojka, po rečima njene majke M.S., nije ubodena u grudni koš, kako su mediji isprva preneli informaciju iz bolnice, već u rame.

- Ubodena je u rame. Nisu povređeni nervi, mada je rana dublja, nije baš ni bezazlena. Ona je fizički dobro ali je psihički doživela veliki šok - kaže M.S.

(Kurir.rs/Blic)

