SUĐENJE ZA UBISTVO STEFANA FILIĆA: Svedoci potvrdili da su optuženi prvi napali ubijenog momka!

Podsetimo, Filić, učenik srednje škole, preminuo je u bolnici posle tuče u kojoj je teško povređen. Bojović i Pandurević optuženi su za ubistvo, a sva trojica svedoka koji su danas saslušavani očevici su tuče u kojoj je mladić stradao.

- Suđenje je nastavljeno saslušanjem svedoka, a oni su i suočavani sa optuženima, pa je tu došlo do različitih iskaza, najviše u vezi sa tim ko je koga prvi udario. U suštini, svedoci su potvrdili navode optužnice da su optuženi započeli sukob u kome je Stefan stradao - potvrdio je advokat Borko Petković, zastupnik porodice Filić.

Javorka Marković, tetka ubijenog srednjoškolca kaže da im je današnje suđenjenje jako teško palo. - Optuženi tvrde da je u tuči učestvovao još jedan mladić, on to negira, tokom suočavanja su pale i teške reči. Kao da igraju fudbal u sudnici prebacujući krivicu jedni na druge, a desilo se to što se desilo. Jako nam je teško - priča Markovićeva.

Naredno suđenje zakazano je za 3. februar, tačno na godišnjicu smrti Stefana Filića, a tom prilikom će biti saslušavani veštaci i pregledane kamere. - Gledaće se snimci nadzornih kamera sa diskoteke i robne kuće - objasnio je advokat Petković.

Kurir.rs/ J. Ivić/ Foto Facebook printscreen

Kurir